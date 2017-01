Grimm'scher Faschingsklub zieht um

Der Reinhardtsgrimmaer Faschingsklub bezieht ein neues Domizil. Wie Klubchef Reinhard Pusch informiert, werde man in diesem Jahr im Erbgericht feiern. Damit kehrt der Faschingsklub zu den Wurzeln zurück. Denn bis 1991 fanden die Feiern im Erbgericht statt. Nach dem Rückzug des Konsums gingen im Erbgericht die Lichter aus. Die Narren zogen in die Mehrzweckhalle des Ortes um. Dort wäre man gern geblieben, so Pusch. Doch mit der Schule, die die Halle für den Sportunterricht nutzt, hätte man sich nicht einigen können.

„Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und unserem Programm den Titel ‚Der Faschingsklub zieht um …‘ gegeben“, sagt Jochen Liebe, Clubmitglied und Ortsvorsteher. Die ersten Veranstaltungen sind der Faschingstanz am 28. Januar, 19.30 Uhr (Eintritt: neun Euro/im Vorverkauf sieben Euro) und dem Kinderfasching am 29. Januar, 15 Uhr (Eintritt: ein Euro). (SZ/mb)

zur Startseite