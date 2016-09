Grimmaische ab Oktober wieder befahrbar

Auf der Grimmaischen Straße geht es scheinbar vorwärts. „Die Arbeiten vom Bauanfang in Höhe Einmündung An den Sandhäusern bis zur Eisenbahnstraße werden in dieser Woche fertiggestellt“, teilt Isabel Siebert, Pressesprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit. Gegenwärtig sei der Leitungs- und Straßenbau darauf ausgerichtet, Baufreiheit für den nächsten Asphalteinbau zu schaffen. Priorität habe dabei der Abschnitt von der Eisenbahnstraße, einschließlich der Kreuzung Lindenallee/Grimmaische Straße. Eine große Herausforderung stellten dabei die außerordentlich vielen unterirdischen Leitungen. Auch die Anpassung der Straße an bestehende Zufahrten und Gebäude sei kompliziert. „Die Asphaltarbeiten sind für die Woche vom 12. September vorgesehen. Danach werden die Gehwege ausgebaut“, so Isabel Siebert. „Unsere Zielstellung ist es, dass im Oktober die Grimmaische Straße für den öffentlichen Verkehr wieder befahrbar ist.“ (DA)

