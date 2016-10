Grimm, das Musical Gymnasiasten bereiten ein neues Bühnenstück vor. Das Dreistundenwerk zeigt Märchen mal anders erzählt.

Am „Glückauf“-Gymnasium in Dippoldiswalde wird dieses Schuljahr wieder ein Musical aufgeführt. Unter dem Titel „Grimm!“ werden bekannte Märchenmotive von einer ungewohnten Seite gezeigt.

Seit Winter 2015 arbeiten Lehrer und Schüler schon an dem neuen Projekt, wie Lehrerin Antje Natzschka berichtet. Knapp 50 Schüler ab der achten Klasse und mehrere Lehrer investieren dafür ihre Zeit. Für die Realisierung eines Musicals braucht man nicht nur schauspielerisch und sängerisch begabte Darsteller, sondern auch eine Band, ein Bühnenbild und Technik. All das stemmen die mitwirkenden Schüler selbst unter Anleitung der Lehrer. Alle gemeinsam waren sie im Juni 2016 schon im Probenlager. Sie verbrachten drei Tage zusammen im „King’s“ in Schmiedeberg, um sich intensiver mit dem neuen Stück zu befassen. Mit Beginn des neuen Schuljahrs wurden auch die Proben wieder aufgenommen, und bald stehen mehrere Probenwochenenden an.

Das ausgewählte Werk trägt den Titel „Grimm!“ und stellt die Welt der Grimm’schen Märchen auf den Kopf. Zu sehen sind verschiedene Figuren aus den unterschiedlichsten Märchen, vereint in einem ganz neuen Stück. Im Vordergrund steht der Wolf Grimm, der einsam im Wald lebt, da er von den tierischen Bewohnern des nahe gelegenen Dorfes abgelehnt wird. Niemand kennt ihn so wirklich, er ist fremd, ein Außenseiter. Doch das neugierige Rotkäppchen, welches lieber Dorothea genannt werden möchte, begibt sich trotz aller Vorurteile in den Wald und freundet sich mit Grimm an. Diese Freundschaft passt den meisten Dorfbewohnern überhaupt nicht und sie versuchen, diese zu beenden. So entwickelt sich eine Geschichte mit neuen Ansichten über den ewigen Streit zwischen Gut und Böse. Und nebenbei lernt man die altbekannten Märchen von einer ganz anderen Seite kennen.

Am 18. März 2017 ist dann die Premiere geplant. Insgesamt vier Aufführungen sind vorgesehen. „Das Musical ist jedoch schon aufgrund seiner Länge von ungefähr drei Stunden nicht für kleine Kinder geeignet“, erklärt Antje Natzschka. Sie empfiehlt das Stück daher eher für Kinder ab der fünften Klasse und den Rest der Familie. Die Karten können ab ungefähr einem Monat vor der Premiere bei allen Mitwirkenden erworben werden.

Damit setzt die Schule eine lange Tradition fort. 1996 führten Schüler des „Glückauf“-Gymnasiums erstmals ein Musical auf. Das damalige Stück trug den Titel „Ich frage Dich“. Seither sind einige Jahre vergangen, doch die Musicalaufführungen sind geblieben und zu einer Tradition der Schule geworden. Schüler und Lehrer realisieren immer wieder neue Werke. 2015 bot das Stück „89 – Das Political“ peppige Lieder jede Menge historischer Details.

