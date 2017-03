Grillplatz wieder zerstört Weil Vandalen den Grill demoliert haben, wird er nun abgebaut. Andere haben Pech.

Irgendwer hat die Verankerungen herausgerissen – die Stadt hat keine Lust, das zu reparieren. © Stadt

Die Stadt bleibt konsequent und baut nach den Hundetoiletten nun den Grillplatz im Gartenschaugelände ab. Der Grund: Auch der Grillplatz wurde demoliert. Der Platz am Öhringer Garten wurde 2001 errichtet. Mit einer Pergola, einem Sitzplatz und einer zentralen Grillstelle sollte ein dauerhafter Treffpunkt im Freien entstehen. So hatte man spontan die Möglichkeit, sich mit Freunden zu einem Grillabend zu verabreden, auch wenn man keinen eigenen Garten hat.

In der Großenhainer Partnerstadt Öhringen, die einen Teil des Gartens, vor allem den Weinberg und die Muschelkalksteine des Wegebelages lieferten, erfreuen sich solche Grillplätze großer Beliebtheit. In Großenhain wurde dieses Angebot selten genutzt. Umso mehr fiel der Platz Vandalismus zum Opfer. In der letzten Woche wurden die Metallrahmen des Grilleinsatzes herausgebrochen und dabei auch die Betoneinfassung zerstört. Eine wie schon so oft erfolgte Reparatur ist nicht mehr sinnvoll. Daher wird der Grill durch die Mitarbeiter des Bauhofes abgebaut. Die Fläche des Sitzplatzes und der Pergola bleiben erhalten und dienen auch weiterhin als Treffpunkt sowie als Sitzbereich bei Veranstaltungen auf der Festwiese. Wer in Zukunft hier grillen möchte, muss sich nun aber einen eigenen Grill mitbringen.

