Grillenburger Dorfzentrum genehmigt

Die Einwohner von Grillenburg sind einem Dorfgemeinschaftshaus ein ganzes Stück näher gekommen. Wie Alexander Jäkel, Sprecher der Stadt Tharandt, mitteilt, hat die Leader-Region „Silbernes Erzgebirge“ das Bauvorhaben in dem Tharandter Ortsteil positiv beschieden. Das Votum des Koordinierungskreises war nötig, um die Planungen voranbringen zu können. In den nächsten drei Monaten muss Tharandt die Vertragsunterlagen für die Förderung des Vorhabens beim Landkreis einreichen.

Ziel ist es, die „Alte Schule“ an der Seerenteichstraße in Grillenburg zum Dorfgemeinschaftshaus umzubauen. Bisher fehlt es dem Ort an Räumlichkeiten, die dem „aktiven dörflichen Leben Rechnung tragen“, heißt es von der Stadt. Auch vor dem Hintergrund einer verstärkten Nachfrage nach Wohnfläche habe sich die Rathausspitze mit dem Ortschaftsrat für die Umnutzung entschieden. Zudem habe „die Einwohnerschaft mit dem eigenständigen Bau des Kinderspielplatzes auf dem Gelände ein Achtungszeichen gesetzt hat“, sagt Bürgermeister Silvio Ziesemer (parteilos).

Voraussichtlich ab Sommer 2017 können die Arbeiten starten. Im Erdgeschoss sollen Vereinsräume entstehen, inklusive eines barrierefreien Zugangs. In der ersten Etage wird Platz für einen Ausstellungsbereich. 240 000 Euro sollen Sanierung und Umbaumaßnahmen kosten. Die Stadt hofft auf Zuschüsse über 150 000 Euro. (SZ/ves)

zur Startseite