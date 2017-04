Grill setzt Dielen in Brand Zu einem Schwelbrand wurde die Feuerwehr am Freitagnachmittag in Heidenau gerufen. Die Polizei musste zu einem Diebstahl ermitteln.

Die Feuerwehr Heidenau musste am Freitag einen Schwelbrand in einer Scheune löschen. © Marko Förster

Heidenau. In einem Abrissgebäude an der Ringstraße in Heidenau hat es am Freitagnachmittag gebrannt. Im Dachgeschoss der ehemaligen Scheune kam es zum Schwelbrand der Dielen. Dieser konnte noch in der Entstehungsphase durch die Feuerwehr gelöscht werden, berichtet die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen war der unsachgemäße Betrieb eines Einweggrills die Ursache dafür.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Im Einsatz war die Polizei in Heidenau auch am Sonnabendvormittag. Unbekannte waren gewaltsam in den Schankwagen am Elberadweg im Bereich der Hafenstraße eingebrochen. Sie hatten Lebensmittel sowie Spirituosen im Wert von etwa 150 Euro gestohlen. (szo)

