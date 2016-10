Griff in den Opferstock der Marienkirche Um seine Drogensucht zu finanzieren, beging ein Pirnaer wiederholt Straftaten. Nun hofft er auf ein mildes Urteil.

Tatort Kirche: Neben anderen Diebstählen hatte der Angeklagte auch versucht, Spendengelder aus der Pirnaer Stadtkirche zu entwenden. © Archiv: Daniel Förster

Nicht zum ersten Mal steht der Angeklagte vor Gericht. Und wie schon zuvor muss er sich auch dieses Mal wieder für zahlreiche Straftaten verantworten, die er im Zusammenhang mit seiner Drogensucht begangen hatte. Laut Staatsanwaltschaft soll er neben zahlreichen Ladendiebstählen unter anderem auch versucht haben, den Opferstock der St. Marienkirche in Pirna zu plündern, ein iPhone zu kaufen, von dem er wusste, dass es gestohlen war und zusammen mit seiner damaligen Freundin zwei Nächte ohne zu bezahlen in einem Hotel zu verbringen. Insgesamt 15 Punkte umfasst die neuerliche Anklage gegen den 29-jährigen Deutschen. Vor Gericht räumt der Pirnaer, der bis zur Verhandlung in Untersuchungshaft gesessen hatte, alle Taten ein. Sie alle seien passiert, weil er aufgrund seines Drogenkonsums ständig in Geldnot war. Nur den ebenfalls angeklagten räuberischen Diebstahl, den er im Lidl-Markt an der Dippoldiswalder Straße begangen haben soll, bestreitet er. Er sagt, dass er keinesfalls eine der Mitarbeiterinnen verletzen wollte. Zu dem Handgemenge sei es nur gekommen, weil er nicht schon wieder beim Stehlen erwischt werden wollte.

Eine Mitarbeiterin der Lidl-Filiale bestätigt das. Sie hatte den Angeklagten, nachdem er an der Kasse nur einen Artikel bezahlt, aber mit seinem Rucksack das Alarmsystem ausgelöst hatte, mit dem Diebstahlverdacht konfrontiert und um eine Öffnung des Rucksacks gebeten. „Das wollte er nicht“, sagt die zierliche Einzelhandelskauffrau. „Er fing an mich zu beschimpfen und schubste mich weg.“ Eine andere Mitarbeiterin sei ihr dann zu Hilfe gekommen. Wegen seiner starken Gegenwehr war es den beiden Frauen nicht gelungen, den Mann festzuhalten. „Dabei schlug er aber nicht nach uns“, berichtet die Zeugin. Er fuchtelte nur wild mit den Armen, um sich befreien zu können. Das gelang ihm dann auch. Lediglich der Rucksack mit dem Diebesgut konnte sichergestellt werden.

Dem Angeklagten ist klar, dass ihn diese Aussagen am Ende nicht vor einer erneuten Haftstrafe bewahren werden. Trotzdem kämpft er für ein mildes Urteil und spekuliert auf die Zurückstellung der Strafvollstreckung, wenn er eine Therapie antritt. Er sagt, dass er wisse, dass eine Behandlung seiner Sucht dringend notwendig ist. Dazu seien bereits erste Schritte in die Wege geleitet worden.

Neben der Zusage für die Kostenübernahme durch Sozialamt oder Rententräger und der Bestätigung eines Therapieplatzes bedarf es dabei auch der Zustimmung des Gerichts hinsichtlich einer Zurückstellung der Strafvollstreckung. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch der vorsitzende Richter tun sich mit dieser Entscheidung aber schwer. Zweimal hatte der Angeklagte in der Vergangenheit schon die Möglichkeit, eine Therapie zu beginnen. Die erste brach er nach zwei Tagen ab, die zweite trat er gar nicht erst an.

„Ich weiß, dass mein Verhalten nicht mehr tragbar ist und dass ich etwas ändern muss“, beteuert der Angeklagte. Er versichert, dass er nun endlich sein Leben auf die Reihe bekommen will. Nach zwei vertanen Chancen bleibt das Gericht aber hart. Es verurteilt den Mann zu einer Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten. Um einen neuen Therapieplatz muss er sich aus der Haft heraus allein kümmern.

