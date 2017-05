Gries belohnt sich selbst Der Einwechsler vom Dienst steht in Schiebocks Startelf und erzielt das Tor des Tages. Einheit Kamenz schlägt Freiberg.

Der Bischofswerdaer Torschütze Cornelius Gries (links) verfolgt hier das Gewühl um den Geraer Torhüter Sabri Vaizov (in Rot). Tim Cellarius (BFV/Nr. 11) und Andreas Luck (Gera) gehen dabei zu Boden. Rechts schaut Philipp Roy (Gera/Nr. 14) zu. © Bodo Hering

Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe der 1:0-Heimsieg des Bischofswerdaer FV über Wismut Gera feststand. Das Tor des Tages erzielte Cornelius Gries in der 71. Minute. Der 25-jährige Einwechsler vom Dienst war für Tom Hagemann in die Startelf gerückt und bestritt in seinem 24. Saisoneinsatz zum ersten Mal die kompletten 90 Minuten. Die Schiebocker blieben zum elften Mal infolge ohne Niederlage und holten dabei 29 Punkte.

„Unser Sieg war verdient“, sagte BFV-Coach Erik Schmidt. „Gera stand tief und kompakt, da hatten wir vor der Pause nicht immer die richtigen Ideen. Nach dem Wechsel haben wir es viel besser gemacht, zielstrebiger agiert und auf das Führungstor hingearbeitet.“ In der Schlussphase mussten die Gastgeber dennoch zittern, weil zuvor Chancen ungenutzt blieben und Geras Torhüter Sabri Vaizov einen richtig guten Tag erwischt hatte.

Cornelius Gries bekam vom Trainer ein Extralob: „Er gibt immer alles, auch im Training. Ich wünschte mir mehr Spieler, die nach einer Einwechslung so schnell auf Betriebstemperatur sind. Cornelius hat sich diesen Startelf-Einsatz redlich verdient und sich selbst belohnt.“ Die aktuelle Tabellen-Situation ist für Erik Schmidt nicht einfach, denn die Personalpolitik beim BFV wird von der Spielklassen-Zugehörigkeit 2017/18 bestimmt. „Es wird einige Abgänge geben, trotzdem ist die Planung schwierig. Ich gehe aber davon aus, dass die Stammelf zusammenbleibt. Reicht es in dieser Saison nicht zum Aufstieg, dann gehen wir diesen im kommenden Spieljahr an.“

Einheit Kamenz (2.) hat im Aufstiegskampf der Fußball-Landesliga etwas für sein Torverhältnis getan. Die Lessingstädter setzten sich daheim gegen den abstiegsbedrohten BSC Freiberg mit 7:1 (5:1) durch. Die Niederlage der Bergstädter sorgt bei einigen Vereinen in der 7. Liga für lange Gesichter. Ein Abstieg des BSC würde die Zahl der Absteiger in der Landesklasse Mitte auf vier erhöhen.

Die Begegnung begann eigentlich nach den Vorstellungen der Gäste, denn Paul Kiontke sorgte mit seinem 13. Saisontor für die Führung (8.). Die Kamenzer starteten umgehend ihre Aufholjagd und glichen durch Tim Grellmann aus (10.). Es folgte ein Offensivwirbel der Hausherren, die bis zur 30. Minute mit 5:1 davonzogen. Karel Vrabec, Eric Prentki, Florian Wagner und erneut Grellmann trugen sich in die Torschützenliste ein. Nach dem Wechsel schaltete Einheit einen Gang zurück, erhöhte aber durch Franz Häfner (66.) und Prentki (82.) noch auf 7:1

