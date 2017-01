Griechischer Botschafter tot, Witwe in Brasilien verhaftet Es klingt wie eine klassische Tragödie: Ein hoher Diplomat stirbt. In Haft kommen seine Frau und ihr Liebhaber.

Kyriakos Amiridis vertrat Griechenland in Brasilien, heiratete dort und kam dort um. © reuters

Rio de Janeiro. Der tot aufgefundene griechische Botschafter in Brasilien ist nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler Opfer eines Beziehungsdramas geworden. Seine Ehefrau und ihr Liebhaber kamen am Wochenende in Untersuchungshaft. Der 29-jährige Liebhaber, ein Polizist, hat die Tat laut Polizei am Freitag gestanden. Der 40-jährigen Witwe wird Anstiftung zum Mord vorgeworfen. Ein Cousin des Polizisten wurde als mutmaßlicher Komplize in Gewahrsam genommen.

Der 59-jährige Kyriakos Amiridis war am Donnerstag tot in einem ausgebrannten Wagen in Nova Iguaçu im Norden von Rio de Janeiro entdeckt worden. Seine Frau hatte ihn drei Tage zuvor als vermisst gemeldet. Die Annahme, es könne sich um eine Entführung handeln, wurde von der Polizei rasch verworfen.

Der zuständige Polizeichef Segundo Evaristo Pontes Magalhães sagte, die Ehefrau des Botschafters sei die Geliebte des Polizisten. Sie habe nach Aussage von dessen Cousin umgerechnet 23 000 Euro für die Ermordung ihres Mannes geboten. Der Cousin habe die Beteiligung ebenfalls gestanden. Der Botschafter wurde demnach im Ferienhaus der Familie getötet. Ein blutbeflecktes Sofa sei dort beschlagnahmt worden, hieß es. Die Frau wies die Anschuldigungen zurück, Geld für die Tötung angeboten zu haben und bei der Tat dabei gewesen zu sein. Amiridis hatte als Konsul in Rio die Brasilianerin geheiratet. (dpa)

