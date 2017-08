Grenzüberschreitender Geburtstag Klaus Fiedler ist einer, der nie locker lässt. Er bewegt viel damit. Am Sonntag ist der Pirnaer 75 geworden.

Klaus Fiedler ist am Sonntag 75 geworden, sein Thema ist die deutsch-tschechische Verständigung. Die SZ gratuliert herzlich! © Marko Förster

Alles andere wäre auch eigenartig gewesen: Sein Geburtstagswochenende verbrachte Klaus Fiedler natürlich grenzüberschreitend. Der Koordinator der SPD-Arbeitsgemeinschaft Euroregion Elbe-Labe feierte am Sonntag seinen 75. und schenkte sich dazu bereits am Sonnabend eine Doppelgipfel-Tour auf den Dymnik (Rauchberg) und den Jedlova (Tannenberg) im Schluckenauer Zipfel. Obwohl der Gehstock schon seit ein paar Jahren Fortbewegungshilfe leistet, ist das erreichte Dreivierteljahrhundert für Fiedler noch lange kein Grund, auf ausgedehnte Wandertouren zu verzichten. Immer wenn es die Zeit zulässt, ist er irgendwo in der Sächsischen und Böhmischen Schweiz oder im Osterzgebirge unterwegs, für die Anreise sorgen stets Bus und Bahn.

Pirnas SPD mag in der öffentlichen Wahrnehmung nicht immer so präsent sein, wie sie sich das selber wünscht. Dank Klaus Fiedler glänzt die Partei aber mit nachbarschaftlichem Engagement. Sei es die Unterstützung für die Roma-Minderheit in Tschechien, die Zusammenarbeit mit der Synagoge in Decin, das Streiten für eine naturnahe Elbe, der Kampf um den Schienen-Lückenschluss zwischen Sebnitz und Dolni Poustevna oder die Idee eines Weltnaturerbe-Gebietes Sächsisch-Böhmische Schweiz – Klaus Fiedler hat in den vergangenen Jahren als gestaltende Kraft hinter der SPD-AG Euroregion Elbe-Labe viele Themen angeschoben und konsequent mit Leben gefüllt. Er sammelt Spenden, organisiert Ausstellungen, treibt gern mal Politiker vor sich her und manchmal auch die Medien. Aber das ist nur gut so.

Eigentlich, sagt er, müsste er langsam ein bisschen kürzertreten mit dem Ehrenamt. Aber wer kümmert sich dann um die gelebte deutsch-tschechische Verständigung? Die Jugend sei ein bisschen faul in der Hinsicht, die Politiker zu träge. Das ärgert ihn. Und so macht er weiter. Für den 9. September hat er die inzwischen zwölfte deutsch-tschechische Freundschaftswanderung organisiert. Sie führt auf den Dymnik, teilnehmen kann jeder. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Bahnhof Rumburk.

zur Startseite