Grenzstraße wird neu Für das neue Wohngebiet Stadtgärten Kötitzer Straße wird ein größerer Kanal gebraucht. Davon profitiert die Straße.

Bald Baustelle. Auf der Grenzstraße zwischen Kötitzer Straße und Beethovenstraße in Coswig sollen der Abwasserkanal neu verlegt und dann die Straße gebaut werden. Im Zuge des Straßenbaus ist auch vorgesehen, die Stromfreileitung in die Erde zu bringen. Auf dem rechts neben der Straße (Bild) liegenden, grünen Areal entsteht das Baugebiet Stadtgärten Kötitzer Straße. © Norbert Millauer

Noch ist es ruhig im künftigen Baugebiet Stadtgärten Kötitzer Straße zwischen Grenzstraße und Am Güterbahnhof. Hier plant die Dresdner Firmengruppe Ökowert GmbH als Investor insgesamt 26 Wohnhäuser, acht Mehrfamilien- und 14 Einfamilienhäuser.

Der Bau soll demnächst beginnen. Damit die Bedingungen dafür auch rund um das Areal stimmen, hat der Stadtentwicklungsausschuss jetzt grünes Licht für den Ausbau der Grenzstraße zwischen Beethovenstraße und Kötitzer Straße gegeben. Denn für das neue Wohngebiet wird ein größerer Abwasserkanal gebraucht. Dafür wird der Kanal auf der Grenzstraße neu verlegt. Das macht die WAB Coswig im Auftrag von Ökowert – so sieht es der Erschließungsvertrag zwischen Investor, Stadt und WAB vor.

Der Neubau wird nicht nur größer, sondern führt das Abwasser auch in die andere Richtung, erklärt Andreas Palusczyk, in der Stadtverwaltung für den Tiefbau zuständig. Statt zur Kötitzer Straße läuft es dann zur Weinbergstraße. Dort befindet sich ein großer Sammler in extremer Tiefe, sechs Meter unter der Oberfläche. Also muss auch der neue Kanal tiefer liegen. Eine besondere Herausforderung für die Baufirma.

Die Kanalarbeiten, die spätestens im September starten sollen, werden nicht zuletzt den Anwohnern der etwa 250 Meter langen Baustelle einiges abverlangen. Zwar soll der Zugang zu den Grundstücken nach Möglichkeit in Absprache mit den Bauleuten gewährt werden. Doch weil der Kanal so tief und mitten auf der Straße eingebaut werden muss, kann dann wohl keiner mehr hineinfahren, heißt es. Deshalb sei man derzeit in Gesprächen mit dem Bauherrn, ob während der Sperrung in der Bauzeit ein Interimsparkplatz für die Anwohner eingerichtet werden kann, sagt Andreas Palusczyk.

Fertig sein soll der Kanal Ende dieses Jahres, danach kommt gleich der Straßenbau. Wobei da der Hauptanteil voraussichtlich im nächsten Frühjahr liegt. Dass die Grenzstraße neu wird, hat sie vor allem dem Kanalbau zu verdanken. Weil der die Straße zerstört und der Straßenzustand sowieso zu wünschen übrig lässt, hat sich der Stadtentwicklungsausschuss einstimmig zum grundhaften Ausbau – ebenfalls unter Beteiligung des Investors – bekannt. Auch wenn noch nicht klar ist, ob es Fördermittel gibt. Der Antrag geht dieser Tage raus, heißt es aus dem Rathaus. Die Baukosten samt Planung belaufen sich auf 199 000 Euro. Klappt es mit der Förderung, könnte sie 70 Prozent der Summe ausmachen.

Neben den Finanzen beschäftigen weitere Themen die Stadträte. Darunter die Bäume. Drei sollen erhalten bleiben: eine Eiche, eine doppelstämmige Robinie und eine Birke. Thomas Werner-Neubauer (Grüne) macht darauf aufmerksam, sie im Plan deutlicher zu kennzeichnen und zu untersuchen, ob die Wurzeln in die Straße reichen. Andreas Palusczyk: Das wird bei der weiteren Planung berücksichtigt. Um die sehr großen, sehr alten Bäume zu erhalten, müsse eventuell eine Wurzelschutzfolie angebracht und der Standort nicht wie der übrige Gehweg gepflastert werden, sondern sandgeschlämmt bleiben. Marlies Förster (CBL) fragt, ob nicht einer der beiden Gehwege Radweg werden könne. Ordnungsamtschef Olaf Lier zufolge sind einseitige Radwege innerorts nicht mehr zulässig. Nur wenn sie beidseitig verlaufen, was aber schon aufgrund der Platzverhältnisse nicht geht. Die Fußwege der Anliegerstraße sind gerade mal 1,50 Meter breit.

Schließlich gibt es Befürchtungen, der Baustellenverkehr könne die Straße gleich wieder schädigen. Dazu heißt es aus dem Bauamt, der Erschließungsträger werde eine interne Baustellenstraße anlegen, über die sich die Bauplätze erreichen lassen. Mit nur einer Einfahrt von der Grenzstraße, die relativ nah an der Kötitzer Straße liegt.

