Grenzplatz heißt Hermannsplatz Beim Hin und Her um die Namensgebung gibt es einen eindeutigen Sieger. Damit sind nicht alle zufrieden.

Baustelle am Grenzvorplatz in Bad Muskau, der jetzt Hermannsplatz heißt. © andré schulze

Der Grenzvorplatz in Bad Muskau wird künftig den Namen „Hermannsplatz“ tragen. Die Entscheidung fiel am Mittwochabend. Vier Räte enthielten sich der Stimme. Die Mehrheit folgte damit dem Votum der Bad Muskauer. In einer schriftlichen Abstimmung hatten sich 187 Bürger für den nun gewählten Namen entschieden. Insgesamt wurden 354 Stimmen abgegeben, 30 von Nicht-Bad-Muskauern. Wilfried Bartholomäus (Die Linke) sagte, er hätte sich einen anderen Namen gewünscht. Seine Parteikollegin Heidi Knoop nannte die Beteiligung enttäuschend.

Der Stadtrat hatte im November 2016 einen Beschluss zur Namensgebung wegen mangelnder Resonanz verschoben. Damals hatten sich 85 Bürger beteiligt. Wie am Mittwoch entfielen auch damals die meisten Stimmen auf den Namen Hermannsplatz. Bürgermeister Andreas Bänder hatte bereits nach der ersten Abstimmung erklärt, er könne mit dem Namen leben, zumal er sowohl für die Familie von Pückler als auch für die von Arnim passe. Bei beiden handelt es sich um Vorbesitzer der Standesherrschaft Muskau.

Die Beschilderung wird zweisprachig, in Deutsch und Sorbisch, erfolgen. Der Grenzplatz war im vergangenen Jahr umfassend um- und neu gestaltet worden. Bereits seit Jahresanfang ist er für den Verkehr freigegeben. Die offizielle Einweihung erfolgt am 13. Mai um 15 Uhr.

