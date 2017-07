Grenzpfähle werden ersetzt Die Grenzpfähle entlang der sächsisch-polnischen Grenze zwischen Zittau und Bad Muskau werden demnächst erneuert.

Grenzübergang in Bad Muskau © Joachim Rehle

Bad Muskau. Sie tragen die Bundesfarben Schwarz-Rot-Gold. Und sie sollen weg beziehungsweise ersetzt werden. Die Grenzpfähle entlang der sächsisch-polnischen Grenze zwischen Zittau und Bad Muskau werden demnächst erneuert. Die alten haben ausgedient. Sie stammen von 1960, sind im Laufe der Jahre schadhaft geworden oder drohen zu kippen. Bei einigen, wie an der Grenzbrücke in Bad Muskau hat die Farbe gelitten. Bereits vor zwei Jahren sei darüber informiert worden, dass der Austausch anstehe, so der Bad Muskauer Hauptamtsleiter Dirk Eidtner. Eine aktuelle Information, ab wann es losgeht, liegt ihm nicht vor. (szo)

