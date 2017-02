Grenzlandlichtspiele werden Schulkino

Das Neustädter Kino wird Ende März zum Klassenzimmer. Die Grenzlandlichtspiele beteiligen sich an den sächsischen Schulkinowochen. Vom 20. bis 31. März werden sachsenweit in 45 Kinos und 30 Städten Filme für Schulklassen gezeigt. Insgesamt 81 Filme aus den Bereichen Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilm sowie Literaturverfilmungen flimmern in diesen zwei Wochen über die Leinwand. In Neustadt können Schulklassen beispielsweise die Streifen „Hexe Lilli“, „Das kalte Herz“, „Paddington“ oder „Tschick“ sehen. Die Qual der Wahl haben dabei die Lehrer. Sie können sich und ihre Klassen bis zum 6. März anmelden. Der Eintritt beträgt 3,50 Euro pro Schüler. Für Lehrpersonal und Begleitpersonen sind die Vorstellungen kostenfrei. Das Programm ist auf den sächsischen Lehrplan und alle Schultypen abgestimmt. Die Lehrer und Lehrerinnen haben zur Vorbereitung die Möglichkeit, Fortbildungen zu besuchen und pädagogisches Begleitmaterial herunterzuladen. (SZ)

Alle teilnehmenden Kinos, das gesamte Programm sowie das Anmeldeformular sind im Internet abrufbar unter www.schulkinowoche.de.

