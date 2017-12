Grenzgraben wird gezähmt Rathmannsdorf will die Flutgefahr im Tal mindern.

Rathmannsdorf. Die breite Mulde ist trocken, die von Rathmannsdorf-Höhe hinunter zur Elbe führt und nahe der Tankstelle die Staatsstraße quert. Das liegt an der Witterung. Bei Starkregen stürzt hier jedoch das Wasser hinab, wenn es auf den Feldern oben nicht schnell genug versickern kann. Das hatte 2013 verheerende Schäden angerichtet. Nun wird der Grenzgraben, wie die Mulde genannt wird, endlich gezähmt.

Sowie es im Frühjahr frostfrei ist, soll mit dem Bau eines Geröll- und Sandfangs begonnen werden. Der Gemeinderat hat den Auftrag dazu an die GRG Bausanierung Sebnitz erteilt. Die Firma hatte mit knapp 300 000 Euro das günstigste Angebot abgegeben. Sechs Bieter beteiligten sich an der Ausschreibung. Die Arbeiten werden komplett mit Fördermitteln bezahlt, die Bund und Freistaat zur Beseitigung der Schäden von 2013 bereitgestellt hatten.

Der Geröllfang ist aber nur die abgespeckte Variante dessen, was die Gemeinde Rathmannsdorf ursprünglich für nötig gehalten hatte, um zukünftig große Schäden an den Grundstücken an der Gartenstraße und der Elbstraße sowie an der Staatsstraße zu vermeiden. Für die geschätzten Kosten von rund 2,8 Millionen Euro sollte auf der Höhe unter anderem ein Regenrückhaltebecken entstehen, aus dem sich aufstauendes Regenwasser kontrolliert zu Tal geleitet worden wäre. Zudem war ein Hochwassernotweg in den Ortsteil Wendischfähre geplant. Das wurde vom Fördermittelgeber aber abgelehnt.

