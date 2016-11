Grenzfall Gewässerschutz Öl im Bach macht nicht an der Landesgrenze halt. Deutsche und tschechische Feuerwehren haben zusammen den Ernstfall geprobt.

Feuerwehrleute installieren eine Ölsperre im Sebnitzbach. Damit sie dichthält, muss die Strömung beachtet werden. © Feuerwehr Sebnitz

Folgendes Szenario: Ein Lkw durchbricht in Dolni Poustevna ein Brückengeländer, stürzt in den Bach. Der Tank reißt auf, Diesel tritt aus. Wenn in einem solchen Fall allein die Feuerwehr in Tschechien aktiv wird, genügt das nicht. Das Wasser trägt die Schadstoffe in Minutenschnelle über die Landesgrenze. Dann muss die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte funktionieren.

Die Feuerwehren von Sebnitz und Goßdorf sowie Dolni Poustevna und Sluknov haben diesen Fall kürzlich gemeinsam durchgespielt. 500 Liter ölhaltige Flüssigkeit in einem Zufluss des Sebnitzbachs lautete das angenommene Einsatzszenario. Die Feuerwehr von Dolni Poustevna ist als Erstes vor Ort. Der Einsatzleiter erkennt, dass der Unfall Auswirkungen bis ins Nachbarland hat, gibt seiner Leitstelle in Decin Bescheid. Decin schickt ein Fax an die Leitstelle nach Dresden. Dresden alarmiert die Wehren von Sebnitz und Goßdorf. Der deutsche und der tschechische Einsatzleiter treffen sich an der Grenze, stimmen sich ab. Auf beiden Seiten beginnen die Kameraden, Ölsperren in den Bach zu ziehen.

Vom ersten Notruf in Tschechien bis zum Piepser-Signal bei den deutschen Feuerwehrleuten sind bei der Übung zwölf Minuten vergangen. Das ist eine realistische Zeit, sagt der Sebnitzer Stadtwehrleiter Björn Hoyer. Die Alarmierungskette habe gut funktioniert. Die Einsatzkräfte hätten aber auch wichtige Erkenntnisse gewonnen: „Wir müssen darauf achten, dass die Kommunikation funktioniert.“ Während der Übung hat sich der Sebnitzer Einsatzleiter mit seinem tschechischen Kollegen per Handy verständigt. Besser wäre es per Funkgerät. Ein passendes Gerät soll künftig jenseits der Grenze stationiert werden. Ein großer Vorteil: Mehrere der tschechischen Kameraden sprechen gut deutsch, Dolni Poustevnas Feuerwehrchef Jan Diesner beherrscht die Sprache perfekt.

Öl wird aufgesaugt

Weitere wichtige Erkenntnisse konnten die hiesigen Feuerwehrleute über die Verwendung der Ölsperren gewinnen. Die Barrieren schwimmen oben auf dem Bach, feste Planen hängen nach unten ins Wasser und halten das Öl auf. Im Ernstfall werden dann Würfel aus einem speziellen Hartschaum hinter der Sperre ins Wasser geschüttet. Sie saugen das Öl auf. Die Bindemittelwürfel werden anschließen mit Schaufeln abgeschöpft und entsorgt. Wie effektiv die Ölsperren funktionieren, hängt allerdings von der Fließgeschwindigkeit des Baches ab. Ist die Strömung zu stark, drückt das Wasser die nach unten ragende Tauchwand weg, Öl und Bindemittelwürfel flutschen unter der Sperre durch. Das haben die Feuerwehrleute während der Übung mit Sägespänen getestet.

Entscheidend ist also, an welcher Stelle des Sebnitzbaches die Sperren errichtet werden. Ein Standort in Höhe des Busbahnhofs hat sich als ungünstig erwiesen, hier sind die Verwirbelungen zu stark. Besser geeignet sind zwei Stellen an der Hohnsteiner Straße oder oberhalb des Wehres an der Langen Straße. Dort fließt das Wasser ruhiger, der Bach ist seicht.

Künftig sollen solche grenzüberschreitenden Übungen mit den Kameraden in Dolni Poustevna regelmäßig einmal pro Jahr stattfinden, das hat sich Sebnitz‘ Stadtwehrleiter Björn Hoyer vorgenommen. Eine Löschhilfevereinbarung zwischen den beiden Nachbarstädten existiert schon lange. Im Ernstfall können beide Seiten kostenfrei Hilfe von drüben anfordern.

