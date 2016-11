Grenzdemo mit einem Nachspiel vor Gericht Für eine Menschenkette gab es Aufrufe im Internet, aber keinen Veranstalter. Da hat sich einer spontan bereiterklärt.

Die Bürgerbewegung Dippoldiswalde war mit einem Transparent auf der Grenzdemo in Zinnwald. Die Veranstaltung war aber nicht angemeldet. Damit befasst sich nun das Gericht. © Franz Herz

Am 8. August 2015 ist in Zinnwald eine Menschenkette vom neuen zum alten Grenzübergang gezogen. Die Bundesstraße B 170 zur Grenze war deshalb zeitweise blockiert. Der Verkehr wurde über den alten Grenzübergang umgeleitet. Der Aufruf dazu war schon im Juli über Facebook verbreitet worden, auch auf der Seite einer „Bürgerbewegung Dippoldiswalde“. Diese Demonstration war allerdings nicht angemeldet. Das ist ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Daher hat die Staatsanwaltschaft nun David. B., einen 30-jährigen Deutschen aus Dippoldiswalde, vor dem Amtsgericht Dippoldiswalde angeklagt. Es wäre seine Pflicht als Leiter der Versammlung gewesen, diese mindestens 48 Stunden vorher anzuzeigen. Wer das unterlässt, dem droht das sächsische Versammlungsgesetz eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr an. Ausnahmen gelten nur für Eil- oder Spontanversammlungen.

Amtsrichter Christian Mansch hatte wegen der versäumten Anmeldung einen Strafbefehl erlassen, gegen den aber der Angeklagte und sein Anwalt Jens Lorek Widerspruch eingelegt haben. Daher kam es nun am Montag zur Verhandlung. Der Angeklagte schilderte, wie damals aus seiner Sicht die Demonstration mit einer Menschenkette abgelaufen ist. Er sei eine Viertelstunde vor dem angesetzten Beginn in Zinnwald angekommen, „als einer der Ersten“. Dort hätten ihn zwei Polizisten angesprochen und gefragt, wer der Veranstalter sei. Der Polizei war David B. bekannt, weil er bis dahin schon mehrere Demonstrationen der „Bürgerbewegung Dippoldiswalde“ organisiert und auch angemeldet hatte, teilte ein Polizist mit, der als Zeuge zum Prozess geladen war. „Da habe ich mich mit einem Kumpel hingestellt und gesagt, dass wir das als Spontandemo anmelden“, sagt David B. So war er Leiter der Versammlung. Wer dazu aufgerufen hat? Das wisse er nicht.

Der Verteidiger erklärte, dass nicht der Leiter der Versammlung, sondern derjenige, der dazu aufruft, die Pflicht zur Anmeldung hätte. Sein Mandant sei nicht der Aufrufer. Es müsste nachgewiesen werden, dass er den entsprechenden Text auf Facebook gestellt hätte. David B. berichtete, dass 15 Leute bei der „Bürgerbewegung Dippoldiswalde“ aktiv gewesen seien. Um Internettexte hätte er sich nicht gekümmert. Er wisse nicht, wer das getan hat.

Der Polizist, der als Zeuge geladen war, konnte auch nicht viel weiterhelfen. Er hatte den Polizeieinsatz mit vorbereitet, war aber nicht selbst vor Ort gewesen. Er hatte damals einen Bildschirmausdruck von dem Facebook-Aufruf zur Menschenkette gemacht. Dieser war auf Deutsch und Tschechisch verfasst. Herauszufinden, wer hinter dem Aufruf stand, sei ihm nicht möglich gewesen. „Wir verfügen im Polizeirevier Dippoldiswalde nicht über die Mittel dazu. So etwas geben wir an den Staatsschutz. Welche Möglichkeiten die haben, weiß ich nicht.“

Der Richter entschied, dass ein neuer Verhandlungstermin erforderlich sei, zu dem er alle Polizisten laden will, die im August 2015 bei der Menschenkette im Einsatz waren. Nun wird der Prozess in 14 Tagen, am 5. Dezember, fortgesetzt.

