Gremien gehen online Die Tagesordnung der Ausschüsse ist im Internet einsehbar. Kommt nun auch bald ein Ratsinformationssystem?

Was berät der Ottendorfer Gemeinderat? Am heimischen Computer kann man sich darüber informieren. © dpa

Gerade bei diesem nasskalten Winterwetter ist jeder Spaziergang im Freien eine Zumutung. Umso besser ist die Tatsache, dass Bürger, wenn sie wissen wollen, mit welchen Themen sich der Gemeinderat oder Ottendorfs Ausschüsse in ihrer nächsten Sitzung beschäftigen, nicht mehr vor die Tür gehen müssen. Denn die komplette Tagesordnung ist seit Kurzem auf der Homepage der Gemeinde zu finden. Unter der Rubrik „Aktuelles“. Bei diesem Schritt soll es aber nicht bleiben. Denn wie Bürgermeister Michael Langwald (parteilos) auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung mitteilt, soll im kommenden Jahr auch ein Ratsinformationssystem online gehen. Hier können sämtliche Beschlüsse, die Ottendorfs Gremien gefällt haben, nachgelesen werden. „Das System wird aber vorerst nur für die Gemeinderäte sein. Inwiefern wir es auch für die Bürger öffnen, müssen wir noch entscheiden“, erklärt der Bürgermeister. Die Gemeinderäte von Ottendorf hatten sich ein solches System schon länger gewünscht, ebenso, dass die Beschlussvorlagen künftig per Mail und nicht per Post verschickt werden. Denn auf diesem Weg könne man vor allem bei den Papierkosten erhebliche Einsparungen erreichen.

Ein Ratsinformationssystem ist in vielen Gemeinden mittlerweile üblich. So verfügt beispielsweise auch die Stadt Radeberg über ein solches System. Interessierten Bürgern wird hier eine Übersicht über aktuelle Sitzungen und die einzelnen Gremiumsmitglieder gegeben. Außerdem haben sie die Möglichkeit, sich einzelne Beschlussvorlagen anzuschauen. Auch die Gemeinde Arnsdorf veröffentlicht mittlerweile auf ihrer Homepage die Beschlüsse des Gemeinderates und des Technischen Ausschusses. Und nun scheint auch Ottendorf-Okrilla nachziehen zu wollen. Wenn auch erstmal nur für die Gemeinderäte.

Die Tagesordnungen der Ausschüsse, des Gemeinderates und der Ortschaftsräte finden Sie im Internet unter www.ottendorf-okrilla.de/bekanntmachungen.html

