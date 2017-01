Grelle Farben bleiben in Zittau verboten

Für die Sanierung von historischen Gebäuden im Altstadtkern gibt es strenge Vorschriften in der Gestaltungssatzung. Dazu soll nun auch gehören, dass Briefkästen in die Fassaden zu integrieren und farblich darauf abzustimmen sind. Wärmedämm-Putz darf nur aufgebracht werden, wenn das Gebäude dadurch nicht aus der Flucht mit den Nachbarhäusern herausragt. Sat-Schüsseln sollen auch an den Rückseiten der Häuser angebracht werden dürfen. Das und Folgendes gilt ebenfalls für Neubauten: Tore müssen in der Regel aus Holz, dürfen aber auf keinen Fall aus Kunststoff bestehen. Solaranlagen sind nach Einzelfallprüfungen erlaubt. „Je Dachfläche ist eine zusammenhängende Anlage zulässig“, steht im Entwurf. „Mehrarmige Windkraftanlagen sind unzulässig.“ Grelle und glänzende Farben dürfen für die Fassaden nicht verwendet werden. Die Farbkonzeption ist vor der Sanierung den Ämtern vorzulegen.

Neubau: Häuser müssen nicht mehr unbedingt den Vorgängern entsprechen

Generelles Ziel der Stadt ist laut Frau Wolter, die durch Abriss entstandenen Baulücken wieder zu schließen und so möglichst vollständige Straßenzüge herzustellen. Die Neubauten sollen sich so einfügen, „dass die Harmonie des Straßen- und Platzbildes nicht beeinträchtigt wird“, heißt es. Allerdings ist auch klar, dass sich kaum ein Investor findet, der die abgerissenen Häuser – so wie bisher gefordert – fast 1 zu 1 wieder aufbaut. Deshalb sieht der Entwurf Lockerungen für Bauherren in besonders betroffenen Gebieten wie am stadtauswärtigen Ende der Breite Straße vor. Auch, um „den Anforderungen an zeitgemäßes Wohnen und Arbeiten zu entsprechen“.So soll es zum Beispiel erlaubt sein, Häuser höher, niedriger, breiter oder schmaler als die Vorgänger zu errichten. Allerdings muss dabei der Einzelhauscharakter – so wie zum Beispiel beim Seniorenwohnen „Am Marsbrunnen“ – gewahrt bleiben. Auch dürfen Neubauten Balkone an der Vorderseite bekommen. Will ein Bauherr diese Lockerungen in Anspruch nehmen, muss er sie vor Baubeginn genehmigen lassen. Dazu muss er eine städtebauliche Studie für die Diskussion der Fachleute vorlegen. Neu ist zum Beispiel auch, dass Erdgeschosse mindestens 3,30 Meter hoch sein müssen. Mülltonnen sollen – auch bei sanierten Häusern – so gestellt werden, dass sie von der Straße aus nicht zu sehen sind.