Artikelempfehlung

Greiss entschuldigt sich für Likes

New York. Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss hat für seine Zustimmung zu rechtsgerichteten Inhalten im Internet während des US-Präsi-dentschaftswahlkampf um Verzeihung gebeten. „Ich entschuldige mich dafür, dass ich mit einigen Posts aus meiner Timeline interagiert habe. Diese Posts zu liken, war ein Fehler, und ich entschuldige mich noch einmal in aller Form“, zitierte die New Yorker Zeitung „Newsday“ den Keeper aus einem bereits am Wochenende veröffentlichten Statement seines NHL-Teams New York Islanders. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/greiss-entschuldigt-sich-fuer-likes-3682304.html