Greis darf trotz Unfalls weiterfahren Ein 89-Jähriger schrammt an einem anderen Auto entlang. Seinen Führerschein verteidigt er unter Tränen.

Am Straßenverkehr nehmen immer mehr ältere Autofahrer teil – schon allein aus Mangel an Alternativen. Ein 89-Jähriger legte jetzt in Riesa Einspruch gegen den Führerscheinentzug ein – mit Erfolg. © Matthias Balk/dpa

Als er mit seinem Toyota den BMW streift, da bemerkt Winfried Vogel* erst einmal nichts. „Ich bin richtig erschrocken, als plötzlich jemand neben mir stand und sagte, ich hätte einen Unfall gebaut“, erzählt der 89-Jährige vor dem Amtsgericht in Riesa. Dabei sind die Lackkratzer an den beiden Fahrzeugen auch auf den Fotos kaum zu übersehen, die die Polizei am 17. Oktober 2016 kurz nach dem Unfall geschossen hatte. Rund 1 300 Euro Schaden waren damals entstanden. Und das nur, weil Vogel in der Halle eines Großenhainer Gemüsehandels Kartoffeln holen wollte.

Winfried Vogel bekam im Anschluss an die Sache einen Strafbefehl: Drei Monate lang sollte er den Führerschein abgeben. Für den alleinstehenden Rentner die wohl schlimmste Strafe. „Ich wohne weit draußen“, erzählt er bei Gericht. Auf das Auto sei er dringend angewiesen, um überhaupt unter Leute zu kommen. Der Senior habe ihn unter Tränen angerufen und ihm das erzählt, berichtet Amtsrichter Herbert Zapf später. Zu der Gerichtsverhandlung kommt es im Grunde deshalb, weil sich Richter und Staatsanwältin nach dem Einspruch auch ein Bild machen wollen, ob der Mann mit seinen fast 90 Jahren noch so weit auf der Höhe ist, am Straßenverkehr teilzunehmen.

Schnell wird klar: Zwar ist er nicht allzu gut zu Fuß, aber geistig ist Winfried Vogel noch fit. Dass er im vergangenen Oktober nicht einmal bemerkte, dass er einen anderen Pkw streifte, hat einen anderen Grund, wie sich bei Gericht herausstellt: Der 89-Jährige hört schlicht und ergreifend schlecht. Der Richter muss sich viel Mühe geben, damit der Großenhainer seine Fragen versteht. Die Reaktion der beiden schwankt irgendwo zwischen amüsiertem Schmunzeln und verständnislosem Kopfschütteln. – Es ist ein Fall, wie er sicher nicht alle Tage vorkommt am Riesaer Amtsgericht – aber er passt zu einem Trend: Schon im vergangenen Jahr hatte Verkehrsexperte Dieter Müller im SZ-Interview erklärt, Senioren seien mittlerweile ebenso oft für Unfälle verantwortlich, wie die kritische Gruppe der 18- bis 25-Jährigen. Diese Zahl werde auch weiter zunehmen – schon alleine, weil immer mehr Ältere am Straßenverkehr teilnehmen.

Dabei stecken Senioren in einem besonderen Dilemma, bringt Peter Kosciankowski auf den Punkt. „Die Infrastruktur auf dem Land gibt es einfach gar nicht her, auf das Auto zu verzichten“, sagt der Sprecher der Riesaer Verkehrswacht. Heutzutage könnten Senioren aber einiges tun, um etwa körperliche Beeinträchtigungen abzubauen. Außerdem rät Kosciankowski dazu, die Ablenkung im Straßenverkehr zu minimieren. „Am besten das Radio ausschalten, damit man sich auf den Verkehr konzentrieren kann. Das Wichtigste ist aber: Fahren! Wer nur einmal in der Woche hinter dem Steuer sitze, dem passierten solche Unfälle mit größerer Wahrscheinlichkeit.“ Für ältere Autofahrer biete die Verkehrswacht außerdem regelmäßig Schulungen an.

Weil Ärzte ohnehin nicht die Befugnis haben, die Fahrerlaubnis einzuziehen, appelliert Peter Kosciankowski in erster Linie an die Eigenverantwortung der Fahrer. „Wer merkt, dass er Probleme hat, der sollte so vernünftig sein und nicht fahren.“ In Winfried Vogels Fall hat das zumindest nachträglich geklappt. Immerhin: Er hat eingesehen, dass er ein Hörgerät braucht. Letztendlich stellt Amtsrichter Herbert Zapf das Verfahren ein – unter einer Auflage: Binnen drei Monaten muss Vogel nachweisen, dass er sich ein Hörgerät besorgt hat. Ein milder Richterspruch, und den besonderen Umständen geschuldet. Wäre der Sachschaden höher ausgefallen, hätte die Staatsanwältin das wohl nicht mitgemacht, betont sie nach der Verhandlung. Eines machen Richter und Staatsanwältin deutlich: Hätte der 89-Jährige einen schwereren Unfall gebaut – der Führerschein wäre weg. Und zwar nicht nur drei Monate, sondern auf Dauer.

*Name geändert.

