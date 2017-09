Greifvögel fliegen in der Oybiner Naturbühne Die Greifvogelwarte Lawalde lädt am Sonnabend, 15 Uhr, zur Flugshow ein. Lernen kann man dabei auch viel. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es weitere Termintipps.

Die Greifvogelwarte Lawalde zeigt am Sonnabend, ab 15 Uhr, ihr Flugshow auf der Naturbühne Oybin. Erleben Sie Falken, Bussarde und Eulen in Aktion und bestaunen Sie ihre einzigartigen Flugkünste aus nächster Nähe. Nebenbei erfahren Besucher Wissenswertes und Interessantes über die Beizjagd und die Falknerei, aber natürlich auch Einzelheiten über die Vögel. Im Anschluss haben die Zuschauer die Möglichkeit, den Greifen Auge in Auge gegenüberzustehen, Einzelne unter Aufsicht des Falkners auf Ihrer Hand zu tragen und offene Fragen an den Fachmann zu stellen. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt drei Euro.

