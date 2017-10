Greenpeace wird in der Oberlausitz aktiv Zittau könnte bald eine eigene Greenpeace Ortsgruppe haben. Am 1. Dezember wird es dazu in der Stadt ein erstes Treffen für Interessierte geben.

Florian Rahtz ist einer der Ansprechpartner für die geplante Zittauer Greenpeace Gruppe. © Rafael Sampedro

Florian Rahtz aus Dresden möchte demnächst mit allen Interessierten aus der Region eine Greenpeace Ortsgruppe Zittau gründen. Dafür laden er und seine Mitstreiter am 1. Dezember alle, die hier leben und denen die Umwelt am Herzen liegt, zu einem ersten Treffen ins Café Jolesch ein. Der Dresdner hat lange in Zittau studiert und fühlt sich der Region immer noch verbunden. Im SZ-Interview erzählt er, was er und seine Mitstreiter vorhaben.

Herr Rahtz, warum wollen Sie demnächst eine Greenpeace-Gruppe in Zittau aufbauen?

Wir wollen gleichgesinnte, nette Menschen um uns versammeln, mit denen wir aktiv an Umweltthemen arbeiten. Besonders soll es dabei um solche gehen, die wichtig für die Region der Oberlausitz sind. Gleichzeitig wollen wir einen Rahmen dafür schaffen, sich für die Region zu engagieren. Wenn es hier Probleme gibt, können wir sie direkt vor Ort anpacken.

Um welche Probleme soll es dabei konkret gehen?

Das wollen wir im gemeinsamen Gespräch herausfinden. Was bewegt die Menschen in der Region? Bei unserem ersten Treffen am 1. Dezember im Zittauer Café Jolesch laden wir alle Interessierten ein, dazu ihre Ideen, Wünsche und Vorschläge zu äußern. Darauf sind wir sehr gespannt. Auch wenn wir vielleicht nicht alles umsetzen können, freuen wir uns dennoch über jeden, der sich einbringen will.

Welche Ziele verfolgt die Organisation Greenpeace?

Hauptaufgabe von Greenpeace ist es, die Menschen über Umweltthemen, wie zum Beispiel die Massentierhaltung oder den Klimawandel zu informieren. Greenpeace will darum mit direkten Aktionen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen kämpfen.

Wie kann man sich dafür vor Ort einbringen?

Da gibt es viele Möglichkeiten. Zum Beispiel mit Recherchen vor Ort, um konkrete Umweltprobleme in der Region aufzudecken. Oder man informiert die Bürger an Straßenständen über die Arbeit von Greenpeace. Möglich wären auch Vorträge in Schulen. Nicht zuletzt kann man auch bei den gemeinsam geplanten Aktionen mitmachen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Ideen. Auch darüber können wir am 1. Dezember in Zittau sprechen.

Gibt es in der Region bereits Greenpeace-Gruppen und wie sind die Kontakte dorthin?

Es gibt weitere Gruppen in der Region, unter anderem in Dresden und in Cottbus. Mit diesen stehen wir im Austausch.

Muss man Mitglied bei Greenpeace sein, um mitzumachen?

Nein, nicht zwingend. Wir freuen uns über jeden, der mitmachen möchte. Das funktioniert auch ohne eine Fördermitgliedschaft. Aber wenn man Mitglied sein möchte, kann man das auf verschiedene Arten. Man kann Greenpeace zum Beispiel als Förderer mit Geld unterstützen oder auch ehrenamtlich bei den verschiedenen Aktionen mitmachen.

Gründungstreffen Greenpeace Ortsgruppe Zittau, 1. Dezember, 18.30 Uhr, Café Jolesch, Klieneberger Platz 1

Infos: http://sz-link.de/greenpeace-zittau

