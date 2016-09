Greenpeace warnt vor Vattenfall-Käufern Umweltschützer kritisieren den Konzern als undurchsichtiges Firmengeflecht und verlangen Sicherheiten für einen sozial verträglichen Rückbau der Kohle.

Potsdam. Greenpeace warnt vor hohen Folgekosten für den Steuerzahler durch den Verkauf der Lausitzer Braunkohle an den tschechischen Konzern EPH. Ohne Sicherheitsleistungen des Unternehmens seien bei der Rekultivierung der Tagebaue Milliardenkosten für die öffentliche Hand zu erwarten, heißt es in einem am Mittwoch von Greenpeace veröffentlichten Schwarzbuch. Von EPH war bis zum Mittwochmittag keine Stellungnahme zu bekommen.

EPH will die Braunkohlesparte des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall in Sachsen und Brandenburg übernehmen. Derzeit prüfen die EU-Kartellbehörden den Verkauf, eine Stellungnahme wird bis zum 22. September erwartet. Mit Sicherheitsleistungen soll garantiert werden, dass Unternehmen für Schäden und Folgekosten ihrer Aktivitäten aufkommen.

Wenn EPH als Eigentümer neue Tagebau-Betriebspläne beim Landesbergamt einreiche, werde auch intensiv geprüft, ob Sicherheitsleistungen verlangt werden müssen, sagte eine Sprecherin des brandenburger Wirtschaftsministeriums am Mittwoch in Potsdam. Für bereits genehmigte Betriebspläne, die EPH von Vattenfall übernehmen würde, könnten jedoch nicht rückwirkend Sicherheitsleistungen oder Rückstellungen verlangt werden.

EPH sei ein „undurchsichtiges Firmengeflecht“ aus Beteiligungsgesellschaften, die als anonyme „Offshore-Gesellschaften“ mit beschränkter Haftung in Steuerparadiesen wie Zypern und Jersey firmieren, kritisierte Greenpeace. Deren Geschäftsmodell sei, Firmen aufzukaufen und finanziell auszupressen.

Wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen wolle, müsse der Vattenfall-Nachfolger einen geordneten und sozial verträglichen Rückbau des Kohlegeschäfts vorbereiten, betonte Greenpeace. Darauf könnten sich jedoch Politik und Region bei EPH nicht verlassen. Es wäre „politisch unverantwortlich“, EPH die Braunkohle ohne Auflagen zur Rekultivierung und zur Einhaltung von Klimazielen zu überlassen, betonte Energieexperte Karsten Smid. (epd)

