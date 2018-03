„Grease“ kommt doch nicht nach Riesa Die für den Sonnabend in der Sachsenarena geplante Aufführung des Musicals „Grease“ muss ausfallen.

Grease, hier mit dem früheren DSDS-Kandidat Alexander Jahnke in einer der Hauptrollen, ist eines der erfolgreichsten Broadway-Musical aller Zeiten. © PR/Marcel Kohnen

Riesa. Die für den Sonnabend, 10. März, in der Sachsenarena geplante Aufführung des Musicals „Grease“ muss ausfallen. Das teilte der Hallenbetreiber, die städtische FVG, am Mittwoch mit. Der örtliche Veranstalter Trinity Music habe die Veranstaltung am Dienstag „aus produktionstechnischen Gründen abgesagt“, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung der FVG. Wer bereits Eintrittskarten für die Veranstaltung gekauft hat, könne diese an der Vorverkaufsstelle zurückgeben, an der er sie auch erworben hat. Der Eintrittspreis werde dann zurückerstattet.

Grease ist eines der erfolgreichsten Broadway-Musical aller Zeiten und erlangte insbesondere durch den Film mit John Travolta und Olivia Newton-John zusätzliche Bekanntheit. (SZ)

