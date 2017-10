Grausiger Fund in Börnchen Ein totes Reh mit durchgebissener Kehle ließ Ängste aufkeimen. Ein Jäger konnte alles aufklären.

Rehe werden immer wieder Opfer von Verkehrsunfällen. © Symbolfoto dpa

Einen grausigen Fund machte Mario Schreiber am Donnerstag. Auf seinem Nachbargrundstück entdeckte der Börnchener ein totes Reh. Dem war die Kehle durchgebissen worden. Schreiber, der selbst Galloways hält, hatte sofort eine Vermutung. Das könne kein Fuchs gewesen sein, sagt er. Der sei zu klein, um ein Reh zu attackieren. Deshalb vermutet er, dass es ein Wolf war, der hier zugebissen hat. Er sei zwar kein Jäger, habe sich aber als Viehhalter mit dem Wolf befasst, sagte er auf SZ-Nachfrage. Um Gewissheit zu haben, benachrichtigte Mario Schreiber den zuständigen Jäger, Horst Grambole.

Der kam am Nachmittag nach Börnchen und schaute sich den Kadaver näher an. Danach war er sich sicher: „Das war kein Wolf“, sagt er auf SZ-Nachfrage. Das war ein Fuchs. Dieser hatte das Reh nicht erlegt. Vielmehr erlag das Tier den Verletzungen, die es sich am Tag zuvor bei einem Verkehrsunfall zugezogen hatte. Über diesen hatte die Landespolizei den Jäger verständigt. Gegen die Annahme, dass es ein Wolf gewesen sein könnte, sprächen auch die Bissstellen. Ein Wolf hätte größere Fleischstücke herausgerissen. (SZ/mb)

zur Startseite