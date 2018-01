Graupa bekommt Supermarkt Der Ortsvorsteher kann entsprechende Gerüchte bestätigen. Ist noch in diesem Jahr Baubeginn?

Bald können die Graupaer in einem neuen Supermarkt im Ort einkaufen. Gebaut werden soll der wohl schon in diesem Jahr.

Pirna. Gerüchte kursieren derzeit in Graupa. Sie sind erfreulich. Ein größerer Supermarkt werde sich ansiedeln, munkelt man. Die Rede ist von Konsum Dresden.

Ortsvorsteher Gernot Heerde (parteilos) bestätigt, dass ein Investor plant, einen Supermarkt auf der Fläche an der Kastanienallee, Abzweig Kirchweg, zu errichten. Ob es sich dabei um Konsum handelt, könne er aber derzeit nicht sagen. „Der Investor steht mit mehreren Märkten in Kontakt“, erklärt Heerde. Nach seinen Kenntnissen soll der Bau noch in diesem Jahr beginnen. Eine entsprechende Voranfrage liege bei der Stadtverwaltung bereits vor. Um das Vorhaben zu realisieren, hat der Stadtrat im Dezember den Beschluss gefasst, den Bebauungsplan zu ändern. „So kann auf dem Areal ein Einkaufsmarkt mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmeter entstehen“, sagt Pirnas Stadtsprecher Thomas Gockel.

Heerde begrüßt diese Entwicklung ausdrücklich. Denn der nahe bei Graupa gelegene Aldi-Markt in Jessen zieht nach Pirna rein. Ein neues Gebäude wird derzeit auf der Rudolf-Renner-Straße in Copitz errichtet. Damit fällt für die Graupaer in Zukunft eine ortsnahe Einkaufsmöglichkeit weg. Außerdem hat seit diesem Jahr die Filiale der Graupaer Bäckerei Richter an der Richard-Wagner-Straße geschlossen. „Dort gab es auch immer ein Lebensmittel- und Getränke-Angebot. So benötigt Graupa einmal mehr einen Supermarkt“, sagt Heerde.

