Graues Zentrum, grüner Stadtrand Zwar sollen letzte Baulücken im Dresdner Zentrum geschlossen werden. Die Frischluftschneisen will die Stadt in Zukunft aber erhalten.

Blick auf die Baustelle an der Herzogin Garten. © Archiv: Sven Ellger

Wo bleibt‘s grün, welche Wiese darf zugebaut werden? In Sachen Umwelt- und Naturschutz steckt die Stadt ihre Ziele für die kommenden Jahre neu ab. So wolle die Verwaltung die Frischluftschneisen, die im Sommer kühle Luft ins überwärmte Elbtal transportieren, unbedingt erhalten, sagte Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) am Freitag. Außerdem sollen zusammenhängende Grünachsen weiter ausgebaut werden. Als Beispiele nannte Stadtökologe Wolfgang Socher den Prohliser Landgraben sowie den Weißeritzgrünzug.

Dass es zwischen dem Druck, neue Wohnungen zu bauen, und dem Erhalt von Grünflächen einen Konflikt gibt, streitet Jähnigen nicht ab. Oberstes Ziel sei es deshalb, Lücken in der ohnehin schon dicht bebauten Innenstadt zu schließen und dafür mehr Grün an den Stadträndern zu lassen. Erst in dieser Woche hatte die Stadt bekannt gegeben, dass die Vonovia an der Freiberger Straße die Wiese gegenüber der alten Schwimmhalle bebauen möchte.

Bauherren im Zentrum sollen auch einen Beitrag zum Stadtklima leisten. Wie dieser aussieht, legt der neue Landschaftsplan nicht fest. Denkbar seien begrünte Dächer, die bei Regen Wasser zurückhalten und die Kanalisation schonen, so Socher. Der Landschaftsplan wird etwa bei der Erarbeitung des Flächennutzungsplans herangezogen, ist aber nicht gänzlich bindend. Bald stimmt der Stadtrat ab. (SZ/sr)

