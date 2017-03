Graue Kacheln gegen Gaffer An der Schwimmhalle Freiberger Straße kleben die ersten Folien. Bis Ostern soll kein Blick nach innen mehr möglich sein.

So könnte der Sichtschutz an der Schwimmhalle in Zukunft aussehen. Derzeit testet der Bäderbetrieb zwei Folien mit verschiedenen Mustern, darunter diese grauen Kacheln. © Sven Ellger

Die Glasfront der Schwimmhalle Freiberger Straße lässt tief blicken. Für den Geschmack der Sportler ein wenig zu tief. Viele fühlen sich von Passanten, die davor stehen bleiben und hineinstarren, belästigt. Deshalb soll das Panoramafenster bis Ostern beklebt werden.

Die Bädergesellschaft hat bereits zwei verschiedene Musterfolien angebracht. Einmal kleine graue Kacheln mit etwas Luft dazwischen. Variante zwei besteht aus blauen und grauen Streifen, ebenfalls mit Lücken zueinander, sodass weiterhin genügend Tageslicht in die Halle kommt. „Wir werden uns in den kommenden Tagen für ein Layout entscheiden und dann ein Angebot einholen“, sagt Bäder-Sprecherin Dörte Gregor. Dann stünde auch fest, was es kosten wird, unliebsame Blicke in die erst wenige Wochen alte Schwimmhalle zu unterbinden. Möglicherweise müsse der Auftrag wegen der Kostenhöhe auch ausgeschrieben werden, was die Klebeaktion noch einmal verzögern könnte. Angebracht werden die Folien wahrscheinlich nur im unteren Bereich der Glasfront, also mindestens so hoch, dass kein Mensch darüberschauen kann. Pflanzen als Schutz hatte der Bäderbetrieb bereits abgelehnt. In den Sträuchern hätten es Spanner viel leichter, sich zu verstecken, so die Begründung.

Die Schwimmhalle ist im Dezember eröffnet worden. Der Neubau kostete etwa 31,4 Millionen Euro. Seither gibt es immer wieder Beschwerden. Von Eltern, deren Kinder im Rahmen des Schulsports das Schwimmen lernen. Aber auch Leistungssportler empfinden die Blicke von außen als unangenehm, bestätigt Trainer Sebastian Halgasch, der zwar Verständnis für Fußgänger zeigt, die sich die neue Halle anschauen wollen. Allerdings befinden sich die Startblöcke direkt vorm Panoramafenster an der Freiberger Straße. Wenn die Schwimmer zum Sprung ansetzen, müssen sie sich mit ihrer Hinterseite zu den Passanten bücken. „In der alten Halle war das anders“, sagt Halgasch. Dort war das Becken um 90 Grad gedreht, die Blöcke somit an der Seite.

Im Internet wird derzeit diskutiert, ob ein Sichtschutz nicht übertrieben ist. Halgasch hält den Vergleich mit Freibädern, die auch nicht verhüllt werden, aber für verfehlt. Die Besucher würden sich dort genauso aufregen, wenn Gaffer am Zaun stünden und ihre Kamera auspacken.

zur Startseite