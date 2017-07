Gratisschwimmen für Feuerwehrleute Die Kirschauer Körse-Therme macht Kameraden aus den Orten des Zweckverbands ein besonderes Angebot. Aus mehreren Gründen.

Die Körse-Therme macht Feuerwehrleuten umliegender Orte ein besonderes Angebot – mit Hintergedanken. © Uwe Soeder

Feuerwehrleute aus den Gemeinden Beiersdorf, Obergurig und Sohland sowie der Stadt Schirgiswalde-Kirschau können ab sofort das ganze Jahr über kostenlos in der Körse-Therme Kirschau gratis abtauchen. Möglich macht das eine Vereinbarung, die die Bürgermeister des Bäder-Zweckverbands mit der Körse-Therme abgeschlossen haben. „Wir wollen damit das ehrenamtliche Engagement der Kameraden würdigen, die ja auch an allen Tagen des Jahres einsatzbereit sind, um Menschenleben zu retten“, sagt Sven Gabriel (FDP), Stadtoberhaupt von Schirgiswalde-Kirschau. Angesprochen worden sei das Thema bereits vor einem Jahr in der Verbandsversammlung. Nun wurden Nägel mit Köpfen gemacht.

Um kostenlos Eintritt in das Gesundheitsbad zu bekommen, müssen die Kameraden lediglich ihren Dienstausweis vorzeigen. In den Genuss dieses besonderen Vorteils kommen nicht nur die Kameraden der aktiven Wehr, sondern auch Jugendfeuerwehrleute und Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilungen. Insgesamt können also rund 700 Feuerwehrleute aus dem Oberland ab sofort gratis schwimmen gehen. Gedacht ist dieses Angebot vor allem für das individuelle Schwimmtraining der Kameraden. Kostenfrei ist nur die Grundversorgung, das heißt zwei Stunden in der Badehalle. Nehmen die Kameraden weitere Angebote, wie beispielsweise Sauna oder Sole-Halle in Anspruch, müssen sie zuzahlen. Doch auch in der Grundversorgung sind ja bereits attraktive Angebote enthalten, wie Whirlpool, Strömungskanal, Dampfkammer und Außenbecken. Nach Absprache mit Bruno Bucher, dem Geschäftsführer der Körse-Therme, können auch Mannschaftstrainingsstunden organisiert werden. Diese sollten aber außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten stattfinden.

Die Bürgermeister und Bruno Bucher erhoffen sich von der Neuregelung mehrere Effekte. Zum einen sollen die zusätzlich möglichen Trainingsstunden die Fitness und die Schwimmfähigkeiten der Kameraden verbessern. Denkbar wäre so zum Beispiel auch eine Rettungsschwimmerausbildung für Feuerwehrleute oder Schwimm-Lernkurse. Dies sei ein weiterer Faktor dafür, dass die Feuerwehrleute die Sicherheit der Bevölkerung gewährleisten können. Am 16. Juni hatte während der alljährlichen Schließzeit eine Evakuierungsübung stattgefunden.

Zum anderen sei das neue Angebot sicher auch ein Anreiz für die Feuerwehrleute, mit Familienmitgliedern in die Körse-Therme zu gehen, was einen durchaus erwünschten Besucherzuwachs mit sich bringen würde. Außerdem hegen die Bürgermeister der jetzigen Mitgliedsgemeinden des Bäderzweckverbandes die stille Hoffnung, doch noch die eine oder andere Oberlandgemeinde dazu zu bewegen, dem Zweckverband beizutreten.

Damit könnte die freiwillige Aufgabe der Gemeinden, ein Bad zu unterhalten, auf breitere Schultern verteilt werden. Ergänzend verweist Bruno Bucher darauf, dass alle Grundschulkinder aus den Verbandsgemeinden die Körse-Therme kostenlos besuchen können. Dieses Angebot gilt bereits seit 2013.

