Gratis-Bus für Schüler umstritten Ein Vorschlag der SPD kommt bei den Riesaern gut an. Im Stadtrat ist die Meinung nicht ganz so einhellig. Denn es gibt ein Haupthindernis.

Kostenlos mit dem Bus zur Schule – diese Idee der Riesaer SPD sorgt in der Stadt für viel Gesprächsstoff unter den Eltern. © Sebastian Schultz

Die Wege für Riesas Schüler werden weiter. Wenn ab dem kommenden Jahr eine Grundschule wegfällt, werden mehr Kinder auf den Bus angewiesen sein. Die SPD im Stadtrat möchte deshalb, dass Riesaer Schüler kostenlos mit dem Bus fahren können. Bei den SZ-Lesern kommt dieser Vorschlag insgesamt gut an. Claudia Bakay schreibt auf dem Facebook-Auftritt der SZ Riesa über den Vorschlag: „Bei vier Kindern, die alle in die Schule fahren, wäre es schon eine Erleichterung.“

Einige Skepsis erntet der Vorschlag allerdings, was die Umsetzbarkeit anbelangt. Mancher Kommentator vermutet deshalb dahinter ein Wahlversprechen, das wohl nie in einen Beschluss münden werde. Andere Leser verweisen allerdings darauf, dass es anderswo schon jetzt Freifahrten für Kinder gebe. „Im Landkreis Schaumburg ist es schon so“, schreibt beispielsweise Peggy Asse. Sie sei 2012 aus Sachsen weggezogen, „und seitdem brauchen wir das nicht mehr bezahlen“. Ähnlich äußert sich Nutzerin Uschi Chiosa. „Dort gibt es die Freifahrt für Kinder auf dem Schulweg und an allen schulfreien Tagen. Zusätzlich gibt es zum Beispiel im Großraum Wien die Möglichkeit einer Jahreskarte für Schüler um 50 Euro.“ Andere Riesaer würden sich schon mit weniger zufriedengeben. „Kostenlos muss ja nicht sein“, schreibt René Marquardt, „aber man sollte generell mal über eine Preissenkung in der Schülerbeförderung nachdenken.“ Auch Melanie Schwanbeck ist von der Idee der Sozialdemokraten angetan. „Aber würden die weniger Schulen dicht machen, müssten weniger Schüler Bus fahren.“

Ähnlich argumentiert auch die Linke-Fraktion im Stadtrat. „Die generelle Kostenübernahme für alle Schüler wäre schön“, sagt Linken-Fraktionschefin Uta Knebel. Lieber wäre ihr allerdings, dass zumindest Grundschulen auch wohnortnah gelegen sind und bleiben. „Kurze Wege für kurze Beine – dann erledigt sich das Busfahren“, sagt Knebel. Der Chef der Freien Wähler, Steffen Schwager, schließt sich dieser Kritik an. „Wir haben schon in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass man die Eltern unterstützen muss, deren Kinder jetzt einen längeren Weg haben.“ Er persönlich halte den Vorstoß der SPD für richtig. „Wir verlangen den Eltern so schon viel ab, da ist jede Entlastung nur zu begrüßen.“ Bisher fehlten genaue Zahlen, betont Schwager. Aber wenn Riesa über den Tag der Sachsen diskutiere und sich auch andere Dinge leiste, dann könne möglicherweise auch eine niedrige sechsstellige Summe für kostenlose Busfahrten drin sein.

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Stadtrat ist zurückhaltender. „Es gibt dazu noch keine abschließende Meinung“, sagt Helmut Jähnel. Bisher sei der Vorschlag der SPD noch zu vage. Ehe darüber abgestimmt werden könne, müsse beispielsweise noch die Frage geklärt werden, wie viele Schüler überhaupt profitieren würden – und wie viel die Stadt dafür ausgeben müsste. Damit folgt die CDU im Grunde der Argumentation der Stadtverwaltung. Die hatte Bedenken angemeldet: Kostenloses Busfahren würde dazu führen, dass andere freiwillige Leistungen gestrichen werden müssen, so die Argumentation. Linke-Chefin Uta Knebel hält dagegen. „Geld hat dieses Land genug. Es ist nur die Frage, wie es eingesetzt wird.“ Sie sehe in dem Punkt auch nicht unbedingt die Stadt in der Pflicht. Es müsse doch ein Anliegen des Bundes und des Landes Sachsen sein, den Zugang zu Bildung so einfach wie möglich zu gestalten.

