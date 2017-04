Aus dem Gerichtssaal Grasgärtner vor Gericht Ein 35-jähriger Döbelner soll unerlaubt Cannabis angebaut und besessen haben. Er leugnet das. Trotzdem wird er verurteilt.

Jetzt stand ein Angeklagter wegen unerlaubten Anbaus und des Besitzes von Betäubungsmitteln vorm Amtsgericht Döbeln. © André Braun

Als die Polizeibeamten am 9. Februar 2016 in die Wohnung des Angeklagten kamen, sahen sie am Fenster drei Cannabispflanzen. Außerdem fanden sie in einer Plastiktüte 60,2 Gramm Marihuana und vier Behälter mit Samen und Pflanzenresten. Jetzt stand der Angeklagte wegen unerlaubten Anbaus und des Besitzes von Betäubungsmitteln vorm Amtsgericht Döbeln.

Kurz bevor die Beamten die Haschischpflanzen fanden, hatte sich der Angeklagte mit seiner Freundin gestritten. Die verließ die Wohnung und ließ ihren Rucksack zurück. Weil sie sich nicht traute, den Rucksack aus der Wohnung zu holen, bat sie die Polizei um Hilfe. „Als wir dahin kamen, stand die Wohnungstür offen“, sagt ein Polizeibeamter in der Zeugenvernehmung. „Sie war nur angelehnt.“ Der Beschuldigte befand sich nicht in der Wohnung, aber ein Freund. Den Rucksack gaben die Beamten der Freundin des Angeklagten.

Der Beschuldigte behauptet vor Gericht, die Cannabispflanzen habe ihm jemand in die Wohnung gestellt, genauso den Beutel mit Marihuana und die vier Samenbehälter. Doch das glauben ihm Richterin Marion Zöllner und Staatsanwalt Detlef Zehrfeld nicht. „In so kurzer Zeit kann die Pflanzen niemand in die Wohnung gestellt haben“, sagt Zöllner. Als die Freundin die Wohnung verließ, um die Polizei zu rufen, und bis die Beamten eintrafen, verging höchstens eine halbe Stunde. Die Pflanzen standen an der Heizung am Fenster und hatten Untersetzer. Anhand der gefundenen Pflanzenreste geht die Richterin davon aus, dass der Angeklagte schon länger Cannabis angebaut hat.

Richterin Marion Zöllner verurteilt den Beschuldigten wegen des unerlaubten Besitzes und des Anbaus von Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre. Der Verurteilte muss bis zum 30. Juni 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Das Urteil ist rechtskräftig.

