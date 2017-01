Wellers Woche Gras und Wahrheit

SZ-Redakteur Andreas Weller © andré wirsig

Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden, ist eines der berühmtesten Zitate von Rosa Luxemburg. In Dresden wurde es nun etwas anders interpretiert. Etwa so: Wahrheit ist immer die Wahrheit der Andersdenkenden. Klingt unlogisch, ist es auch. Aber lassen wir uns mal darauf ein.

Da hat Polizeipräsident Horst Kretzschmar bei einer Veranstaltung zur Sicherheit in der Stadt die nackten Zahlen präsentiert. Leider, so empfand es manch ein Pegidist, der anwesend war, gaben die Zahlen nicht her, dass hier kriminelle Horden von Asylbewerbern durch die Stadt ziehen, Häuser plündern, Männer abmurksen und Frauen belästigen. Und weil nicht sein kann, was nicht sein darf, ist Kretzschmar ganz klar und eindeutig systemgesteuert – logisch!

Also Herr Polizeipräsident, hören Sie auf, uns hier Fakten als solche zu verkaufen. Überlegen Sie sich vorher genau, was die Bürger hören wollen, passen Sie dann die Polizeistatistik daran an – so wie ja eh überall manipuliert wird – und tragen dann nur vor, was die gefühlte und selbst ernannte Mehrheit auch hören will. Denn das ist die Wahrheit, also die ganz wahre und einzige. Realität ist vorbei, ein für alle Mal, das war irgendwie 2000er oder so, merken Sie sich das. Ende der Durchsage!

Doch kaum hat man den Polizeipräsidenten mal gepflegt in seine Schranken geschrien, packt der das nächste dicke Ding aus. Jetzt soll angeblich nicht mal mehr an der Bürgerwiese mit Drogen gehandelt werden. Für wie blöd hält der die Bürger? Ein starkes Stück. Dabei ist da doch überall Gras, müssen die Polizisten halt mal die Augen aufmachen. Ich gehe am Wochenende auf jeden Fall dort hin, schnippel mir ein paar Halme ab, trockne die und dann wird gepflegt einer geraucht. Danach erkennt man auch wieder die Wahrheit.

