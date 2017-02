Frauenfußball – Landesklasse Grandke-Treffer sichern Sieg Trotz großer personeller Probleme bezwingen die Döbeln/Harthaerinnen den Tabellenvierten mit 3:0 (0:0).

Dreimal traf Susann Grandke im Spiel gegen die Spielvereinigung Leipzig. Die Torjägerin der SG ESV Lok Döbeln/BC Hartha hat damit im bisherigen Saisonverlauf 23 Treffer erzielt und führt die Torschützinnenliste mit neun Toren Vorsprung an. © Dirk Westphal

Es war kein schönes Spiel, welches sich auf dem überraschenderweise sehr guten Platz im Stadion Großbauchlitz entwickelte. Letztendlich erfüllten die Gastgeberinnen von der Spielgemeinschaft ESV Lok Döbeln/BC Hartha ihre Pflicht gegen den Tabellenvierten, SpVgg 1899 Leipzig, und gewannen dieses Spitzenspiel mit 3:0 (0:0). Damit bauten die Schützlinge der Trainer Thomas Jäschke und Dieter Hempel ihre Tabellenführung auf drei Zähler aus.

Speziell in der ersten Spielhälfte bekamen die Zuschauer bei angenehmem Vorfrühlingswetter nur sehr selten konstruktive Aktionen zu sehen. Durch Krankheit und Verletzungen brachten die Gastgeberinnen in zunächst gerade mal elf Akteurinnen zusammen, was den Spielfluss doch arg hemmte. Speziell in der spielentscheidenden Zone machten katastrophale letzte Pässe immer wieder die Bemühungen der Döbeln/Harthaerinnen zunichte. Immer wieder konnten sich die in der Deckung spritziger wirkenden jüngeren Leipzigerinnen befreien, ohne allerdings zu zehnt vorm SG-Tor für echte Gefahr sorgen zu können. Da allerdings auch die meist von den Routiniers Denise Wittig und Susann Grandke vorgetragenen gefährlichen Angriffe der Gastgeberinnen nicht die nötige Präzision hatten, ging es torlos die Kabinen.

Das sollte sich nach dem Seitenwechsel alsbald ändern. Susann Grandke besann sich einmal mehr auf ihre Qualitäten vorm gegnerischen Tor und besorgte nach 48 Minuten die SG-Führung. Dann allerdings dauerte es bis zur 72. Minute ehe Grandke nach Doppelpass mit Wittig auf 2:0 erhöhte. Und auch den dritten Treffer an diesem Tag erzielte die Führende in der Torschützinnenliste. In der Nachspielzeit erhöhte sie ihr Kontingent auf 23 Tore in elf Spielen. Eine beachtliche Bilanz.

Der Sieg allerdings täuschte nicht darüber hinweg, dass es gegen die Leipzigerinnen im Döbeln/Harthaer Spiel über weite Phasen gewaltig rumpelte, viele Fehlpässen, technische Fehler und einfache Ballverluste an der Tagesordnung waren. „Das kennen wir über Jahre nach der Winterpause“, erklärte SG-Trainer Thomas Jäschke und fügte an: „Dafür, dass es das erste Spiel war und wir mit einem bunten Haufen gespielt haben, war es gar nicht so schlecht. Da muss man einfach die Kirche im Dorf lassen, denn mit 3:0 muss man gegen diese Mannschaft auch erst einmal gewinnen!“

SG Lok Döbeln/BC Hartha – SpVgg Leipzig 3:0 (0:0)

SG Lok Döbeln/BC Hartha: V. Liebschner, Werner, Giesecke, Polster, Grandke, Wittig, Kretschmer (57. Hempel), Schwärig, Potas, Uschner, E. Liebschner

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Grandke (48./72./90.+2)

Schiesrichter: Helbig (Waldheim)

Zuschauer: 25

