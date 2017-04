Grandioses Finale Der Radeberger SV krönt sich mit einem Heimsieg über die HSG Riesa/Oschatz zum Meister und steigt in die Oberliga auf.

Riesenjubel herrschte am Sonnabend bei den Handballfrauen vom Radeberger SV, die in der nächsten Saison in der Oberliga antreten. © Christian Kluge

Handball-Sachsenliga Frauen. Sie machte den Anfang und sie setzte den Schlusspunkt: Jasmin Eckart, gerade einmal 17 Jahre jung, hat sich innerhalb eines Jahres zu einer absoluten Leistungsträgerin bei den Radeberger Handballfrauen entwickelt. Beim entscheidenden 33:25-Heimsieg über den direkten Titelkonkurrenten HSG Riesa/Oschatz warf sie nach eineinhalb Minuten das erste und 52 Sekunden vor Schluss auch das letzte Radeberger Tor. Damit waren der Titel und der Oberliga-Aufstieg in Sack und Tüten. Nicht nur das hochgewachsene Nachwuchstalent – mit neun Treffern auch die erfolgreichste Werferin überhaupt in diesem Spiel – strahlte danach bei der Meisterehrung bis über beide Ohren.

Sonnabend folgt das Pokalfinale

Bis es so weit war, zehrte die lange umkämpfte Partie allerdings ordentlich an den Nerven von Trainer Sebastian Hartmann und den über 400 Fans in der Radeberger BSZ-Sporthalle. Der Coach meinte nach den 60 Spielminuten: „Insgesamt war der Sieg mehr als verdient. Wir waren vom Kopf her frischer und haben spielerisch als auch kämpferisch überzeugt. Nach dem Spiel und der Saison bin ich wahnsinnig stolz auf meine Mannschaft. Jetzt ist erst mal feiern angesagt, danach gilt die Konzentration dem Sachsenpokalfinale! Heute war einfach nur geil!“

Dabei versuchten die Gäste aus der Elbestadt alles, um selbst das Spiel zu gewinnen. Als sich herauskristallisierte, wer beim Radeberger SV extrem torgefährlich war, wurden ab der 19. Minute zunächst Jasmin Eckart und nach der Halbzeitpause auch noch Doreen Zerbst in Manndeckung genommen. Zu dieser Zeit führten die Gastgeberinnen nur mit drei Toren Vorsprung (15:12). Dabei übersah HSG-Trainer Heiko Loose aber einen entscheidenden Punkt – denn sein Gegenüber Sebastian Hartmann hatte an diesem Tag auf allen Positionen torgefährliche Spielerinnen.

So knallten dann eben Franziska Käppler und die ebenfalls erst 17-jährige Vanessa Maluschke in der Mitte die Bälle ins Tor. Und über die Außenpositionen trafen Fenja Sauer und Friederike Brüning. Dieses Quartett sorgte für insgesamt 15 RSV-Tore, während das Duo Eckart/Zerbst 16 Treffer erzielte. So gaben die Gäste ihre Manndeckung mangels Erfolg bald wieder auf.

Aber da stand es 20 Minuten vor Schluss schon 20:14 für die Radebergerinnen, deren Torhüterinnen Christin Richter und Susann Schulz dem HSG-Sturm mit Klasseparaden auch noch den letzten Nerv raubten. Doreen Zerbst enteilte ihrer Manndeckung dann auch noch bei zahlreichen schnellen Kontern. Fünf Minuten vor Schluss war das Spiel endgültig entschieden und es hallten – begleitet von den Fantrommeln – schon die Jubelrufe von den bestens gefüllten Rängen der BSZ-Halle: „Wir sind Sachsenmeister!“

Meisterehrung und Sektdusche

Direkt nach dem Abpfiff folgte dann die Meisterehrung und eine Sektdusche, bevor das erfolgreiche Frauenteam zur obligatorischen Fete einrückte. Das Sahnehäubchen auf die Saison 2016/17 kann der RSV nun am Sonnabend selbst setzen. Dann will das Hartmann-Team in Döbeln seinen Sachsenpokalsieg vom April 2016 wiederholen. Gegner ist diesmal ab 18 Uhr die HSG Neudorf/Döbeln – also die Hausherrinnen, in deren Stadtsporthalle traditionell das Pokalfinale stattfindet.

Im Vorjahr bezwang Radeberg die SG HV Chemnitz 2010 II an gleicher Stelle mit 28:26. Beim Blick auf die Statistik spricht alles für einen erneuten Erfolg der Bierstädterinnen, die mit 38:6 Punkten und nur drei verlorenen Spielen Meister wurden. Neudorf/Döbeln landete in der Sachsenliga mit 22:22 Punkten auf Rang sechs. Das Heimspiel gegen den RSV verlor die HSG mit 26:29, in Radeberg gab es sogar eine 36:24-Klatsche.

Bleibt zu hoffen, dass das Team von Trainer Sebastian Hartmann im Pokalfinale konzentrierter startet als im letzten Sachsenliga-Spiel. Denn gegen Riesa/Oschatz lag der RSV nach einem anfänglichen Fehlpass-Festival nach neun Minuten mit 2:3 zurück. Aber das ist Coach Hartmann schon gewohnt, auch wenn es immer an den Nerven zehrt. „Die Fehlpässe sind normal. Das Spiel ist eine reine Kopfsache gewesen, das haben wir gut gelöst. Es war heute wirklich grandios. Da lohnt sich der Aufwand der ganzen Saison! Auch die Zuschauer waren heute super.“ Es war übrigens der einzige Rückstand der Gastgeberinnen, die ab der 20. Minute bis zum 14:11-Pausenstand immer besser ins Spiel fanden und sich später über die Goldmedaillen samt Meisterschale freuen durften.

Der Radeberger SV spielte mit: C. Richter, S. Schulz; F. Sauer (4), F. Käppler (5), K. Kruse, C. Nauendorf, D. Zerbst (7), L. Lösche (1), C. Müller, S. May (1), F. Brüning (3), V. Maluschke (3/1) und J. Eckart (9).

