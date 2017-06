Grandioser Start in den Musiksommer Was als kleine Orgelmusik-Reihe begann, ist ein Besuchermagnet geworden, mit Klassik, Pop und gerade gekürten Preisträgern.

Die Dresdner Kapellsolisten brillierten bei ihrem Konzert in der Johanniskirche in Bad Schandau. Weitere musikalische Leckerbissen von klassisch bis exotisch folgen. © Steffen Unger

Einen Moment lang herrschte andächtige Stille, dann brandete tosender Applaus auf. Als die Dresdner Kapellsolisten das weltberühmte Stück „Air“ von Johann Sebastian Bach aus der 3. Suite für Orchester beendet hatten, waren alle von dieser Zugabe ergriffen, das Publikum in der Johanniskirche in Bad Schandau und auch die Musiker selbst. Wer dabei war, hat erlebt, wie der sprichwörtliche Funke übersprang. Mit diesem Konzert hat Kirchenmusikerin Daniela Vogel einen grandiosen Start in den diesjährigen Orgel- und Musiksommer organisiert. Sie leitet die 17 Konzerte umfassende Musikreihe künstlerisch.

Was vor 22 Jahren als kleine Orgelmusik-Reihe begann, hat sich inzwischen zum Besuchermagneten entwickelt. „Es sind nicht nur Touristen, die zu den Konzerten kommen. Auch immer mehr Einheimische geben uns ein positives Feedback“, sagt Mitorganisator Christian Hacker. Die Popularität ist auch auf das sehr abwechslungsreiche, teilweise exotische Programm und die Klasse der Musiker zurückzuführen.

Jeden Freitag gibt es ein Konzert. Nach dem eher klassischen Start wird es am 16. Juni etwas experimentell. Jedenfalls für alle, die Orgelmusik nur mit dem Hören verbinden. In Bad Schandau wird unter dem Titel „Bach – tanzt!“ Tänzerin Antje Vieweg die von Daniela Vogel gespielte Orgelmusik mit Bewegungen interpretieren.

So gut die Besucherentwicklung auch ist; komplett gefüllt war die Kirche beim Auftakt nicht. Das könnte sich allerdings beim Auftritt der „Octavians“ am 14. Juli ändern. Das aus acht Sängern bestehende Ensemble hat gerade den Internationalen A-cappella-Wettbewerb in Leipzig gewonnen und zusätzlich den Publikumspreis. Dass die Octavians aus Jena mitreißende Musik machen, weiß man in Bad Schandau bereits. Auch im Vorjahr sangen sie in der Musikreihe und wurden bejubelt. „Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir sie wieder gewinnen konnten“, sagt Christian Hacker. Weil sich das Ensemble noch mal weiterentwickelt habe, wird ein Konzert mit ganz neuen Facetten versprochen.

Dass in der Musikreihe Violine und Klavier zu hören sind, überrascht wenig, Harfe oder altes Schlagwerk dagegen schon. Die Musikrichtungen reichen von Jazz über Pop und Klezmer bis zu klassischer Orgelmusik. Die Interpreten sind namhaft, von Kreuzorganist Holger Gehring bis zum Philharmonischen Kinderchor Dresden.

