Grandiose Uraufführung In Radeberg wurde ein neues Stück von Rainer Lischka gespielt. Das Konzert war hochkarätig besetzt.

Auch die chilenische Sopranistin Carolina Ullrich gehörte am Sonnabend zur Starbesetzung des Konzertes in der Radeberger Stadtkirche. Sie sang in einer Komposition von Wolfgang Amadeus Mozart und bekam sehr viel Beifall. © Bernd Goldammer

Radeberger Kirchenmusik ist weit über die Stadt hinaus zu einem Begriff geworden. Das zeigte sich am Sonnabend wieder. Das Konzert für Chor und Orchester hatte viele auswärtige Gäste angelockt. „... den Blick und das Gehör weiten“, so der Titel, der durchaus auch als Anregung zu verstehen war. Gedanken und Inspirationen aufnehmend, bewegt man sich hier durchs 500. Luther-Jahr. „In der Zeitung haben wir von einer Uraufführung gelesen. Das hat uns neugierig gemacht“, betont Rüdiger Sahm aus Dresden. Außerdem liebe er große Stimmen, die chilenische Sopranistin Carolina Ullrich ist ihm von zahlreichen Aufführungen her bekannt.

Spannung lag in der Luft, schon wegen der umfangreichen instrumentalen Zusammensetzung der Aufführung. Chormusik der Radeberger Kantorei, das Dresdner Kammerorchester Sinfonietta ließ schon große Erwartungen zu. Bei den beiden Stücken in der Mitte des Programmes gesellte sich dann die Harfenistin Magdalena Schmutzler zu den Ausführenden. Das bedeutete außerordentlich interessante Klangfarben.

Stück von Mozart zu hören

„Exultate, jubilate” für Sopran, Oboen, Hörner, Streicher und Basso continuo, schon der Programmauftakt ging unter die Haut. Wolfgang Amadeus Mozart hat das Stück komponiert. Faszination war zu spüren. Die chilenische Sopranistin Carolina Ullrich konnte diese Komposition als Weltmusik erlebbar machen.

Weiter ging es erst nach einem riesigen Beifallssturm. Mit Harfenmusik aus der Feder von Claude Debussy. „Danse sacrée et dance profane“ für Harfe und Streicher war zu hören. Ätherisch-flirrender Klang durchzog den Kirchenraum. Und auch hier brauchte es eine Faszinationssekunde, ehe der Beifall einsetzte. Jetzt stand die Uraufführung des emeritierten Dresdner Musikprofessors Rainer Lischka an. Darauf waren die Konzertfreunde nun wunderbar eingestimmt. „Viele Wege gehen zu Gott“ – ein siebenteiliger Zyklus für gemischten Chor, Streicher und Harfe war nun zu erleben. Geschrieben für die Klangmöglichkeiten in Radeberg. Auftraggeber für diese kirchenmusikalische Schöpfung war die Radeberger Kantorei. Hinter dieser Aufführung steht eine rege Zusammenarbeit mit Rainer Fritzsch, dem Kantor. Er hatte mit Rainer Lischka einen Komponisten ausgewählt, der mit seinen Werken stets aufhorchen lässt. Zu hören war ein Werk, in dem es um epochale Selbstreflektion geht. Was zählt? Was hat über die eigene Zeit hinaus Bestand? Eine facettenreiche Anregung zum bewussten Wahrnehmen und größerem Mitfühlen steckt in diesem Werk. Texte von Paul Gerhard, bis hin zu indianischen Weisheiten sind in diesen Kompositionen eingewoben. Nach der erstmaligen Aufführung herrsche einige Sekunden tiefe Stille. Erst dann konnten sich Emotionen in rauschendem Beifall ausdrücken. Der Komponist erschien anschließend vor dem Konzertpublikum und wurde gefeiert. Rainer Lischka bedankte sich bei Rainer Fritzsch, dem Leiter für die gelungene Aufführung.

Der musikalische Schlusspunkt war Wolfgang Amadeus Mozart vorbehalten, mit Chor und Violinen, mit Pauken und Trompeten. Im Radeberger Musikleben dürfte dieses großartige Konzert mit der Uraufführung verankert bleiben.

