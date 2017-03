Granatenfund in Schwepnitz Ein Bagger hat am Mittwoch auf der Kläranlagen-Baustelle der Gemeinde eine Kiste mit alter Munition freigelegt.

In Schwepnitz wurden am Mittwoch Granaten gefunden. © Rene Plaul

Ein Zwischenfall hat die Arbeiten zum Bau der neuen Kläranlage in Schwepnitz gestört. Bauleute entdeckten bei Baggerarbeiten am Mittwochmittag zwölf Mörsergranaten auf dem Grundstück an der Schafgasse, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Die Weltkriegsmunition lag in einer Holzkiste. Der Bauleiter informierte sofort die Polizei und die Gemeinde Schwepnitz sperrte die Baustelle ab. „Der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückte an und barg die Geschosse“, sagt Polizeisprecher Thomas Knaup. Eine Gefahr für Anwohner soll zu keiner Zeit bestanden haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass in den vergangenen Jahren ein solcher Fund in Schwepnitz gemeldet wird. Ein Schwepnitzer hat im August 2014 im Garten seines Grundstückes am Brackenweg eine 30 Zentimeter lange Wurfgranate gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst überprüfte das Gelände und entdeckte sieben weitere Granaten russischer Bauart, die dort vermutlich vergraben worden waren.

Die Herkunft der Mörsergranaten, die jetzt gefunden wurden, wurde nicht bekannt. Der Fundort an der alten Kläranlage befindet sich nur wenige Hundert Meter vom Schwepnitzer Schloss entfernt. Die Gemeinde Schwepnitz baut an der Stelle für rund 2,1 Millionen Euro eine neue Kläranlage für die Gemeinde. Die alte Anlage ist verschlissen und soll mit der neuen Anlage ersetzt werden. Die Kläranlage ist eine der größten Investitionen der Gemeinde der vergangenen Jahre. Die Hälfte der Kosten wird durch Fördermittel gedeckt. (SZ/pre)

