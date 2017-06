Granatenfund bei Uhyst

Symbolbild: Bei Uhyst rückte am Donnerstag der Kampfmittelbeseitigungsdienst an. © dpa

Uhyst. Bei Schachtarbeiten am Bärwalder See haben Bauarbeiter am Donnerstagnachmittag, gegen 13 Uhr, bei Uhyst eine Granate aufgefunden. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mit.

Wie er weiter schilderte, war das Geschoss etwa 35 Zentimeter lang und hatte einen Durchmesser von circa sieben Zentimetern. Wachpolizisten sicherten den Fundort bis zum Eintreffen der Spezialkräfte. Ein Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes beräumte später das Geschoss fachgerecht, informierte die Polizei. (szo)

