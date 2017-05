Granaten ohne Ende Am Dienstag wurde in der Dippoldiswalder Heide abermals Weltkriegsmunition gesprengt. Und die Suche geht weiter.

zurück Bild 1 von 2 weiter Sven Gaffri (r.) und Maik Rüger suchen nach der Sprengung nach den Überresten der Granaten. © Egbert Kamprath Sven Gaffri (r.) und Maik Rüger suchen nach der Sprengung nach den Überresten der Granaten.

Die Überreste werden geortet, gesammelt und in Kisten verfrachtet. Diese werden in eine Zerlegeanstalt nach Zeithain transportiert.

Erst vor einer Woche wurde in Europa dem Ende des Zweiten Weltkrieges gedacht – und rund um Dippoldiswalde beschäftigt ein Erbe aus genau jener Zeit den Kampfmittelbeseitigungsdienst weiter. Nun mussten am Dienstag abermals große Mengen Munition gesprengt werden. Sie waren bei der systematischen Suche im Waldboden gefunden worden. Insgesamt jagten die Experten 60 Panzersprenggranaten, Kaliber 8,8 Zentimeter, und vier Handgranaten in die Luft. Die Munition konnte aus Sicherheitsgründen nicht abtransportiert werden. „Wenn während des Transports etwas schiefläuft, bleibt nichts mehr übrig“, kommentierte Truppführer Achim Kniesche die Situation mit dem Humor eines erfahrenen Bombenentschärfers.

In den Morgenstunden hatten seine Leute mit den Vorbereitungen begonnen. Ein Graben, gut hüfthoch, wurde in einem alten Steinbruch nahe Malter gezogen und die Granaten darin deponiert. Anschließend wurde jeder einzelne Körper mit einer Ladung versehen und mit der Zündschnur verkabelt. Darauf kamen mehrere Baggerschaufeln Sand. Die Sprengung war auf 11 Uhr angesetzt. Bereits eine halbe Stunde zuvor waren alle Zugänge zum Steinbruch abgesperrt. Zudem kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Wald und suchte per Wärmebildkamera das Gelände ab. Als sichergestellt war, dass keine Ausflügler mehr in der Zone waren, erfolgte die Freigabe. Gegen 11 heulte ein langgezogener Warnton durch den Forst, gleich danach zwei weitere. Die Polizisten, die am Malterweg den Waldzugang abgeriegelt hatten, gaben sich ein Zeichen. Kurz darauf grollte ein tiefes „Bumm“ durch den Wald.

Zwanzig Minuten später stehen Kniesche und seine Leute, unterstützt von Mitarbeitern der Firma Hirdes, die seit Herbst 2013 die Heide nach den Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkrieges absuchen, im Steinbruch. Erste Splitter liegen schon in den bereitgestellten Holzkisten. Die Männer klettern in den Graben, immer zwei Leute bilden ein Team: Einer sucht mit der Sonde nach den Metallresten, der andere gräbt dort, wo der Detektor anschlägt. Nach und nach kommen die Reste der Granaten zum Vorschein, zerfetzte Metallhülsen, Splitter, mitunter auch nur ausgebrannte, aber fast noch unbeschädigte Körper. Sie werden in Holzkisten gepackt – die Fuhre geht nach Zeithain, wo die sächsische Polizei eine sogenannte Munitionszerlegeanstalt besitzt.

Und es ist davon auszugehen, dass dies nicht die letzte Fuhre aus der Dippoldiswalder Heide ist. Das Waldstück ist ein riesiger Problemfall geworden. Bereits zu DDR-Zeiten gab es hier immer mal wieder Munitionsfunde, aber nie eine großangelegte Suche. Auch in den 1990er- und 2000er-Jahren erkannte niemand so richtig die Brisanz.

Verdrängt und vergessen war die Tatsache, dass im Frühjahr 1945 deutsche Truppen auf der Flucht vor der Roten Armee im Wald gelagert hatten. Als sich die Verbände Richtung Böhmen zurückzogen, wurde die Munition vermutlich kistenweise in der Heide entsorgt. Nach Kriegsende nutzten die Russen die Heide. „Sie schleppten die Munition an verschiedene Lagerplätze, um sie zu sprengen. Das lief aber nicht professionell ab, vieles blieb einfach liegen“, erläutert Achim Kniesche.

Erst im September 2013 begann die Firma Hirdes im Auftrag der sächsischen Polizei, den Wald Sektor um Sektor abzusuchen. Dabei stießen sie neben Panzerfäusten, Gewehrmunition und Granaten auch auf 23 Fliegerbomben, die von zwei amerikanischen Flugzeugen stammten, die im April 1945 über der Heide zusammenstießen und abstürzten. Experten gehen davon aus, dass die Flieger insgesamt 28 Bomben geladen hatten – nach weiteren wird gesucht. Ebenso ist die Munitionssuche längst nicht beendet, so Kniesche. „Die wird fortgesetzt, ein Ende ist derzeit nicht absehbar.“

zur Startseite