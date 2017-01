Granaten aus Hessen nach Zeithain Aus Brandenburg rollen längst Kampfmittel zur Vernichtung in die Gohrischheide. Nun wollen andere Bundesländer nachziehen.

zurück Bild 1 von 2 weiter In den Bunkern der Zerlegeeinrichtung Zeithain wird die Fundmunition gelagert und zerstört. Thomas Lange, der Ende 2016 in Ruhestand ging, hat als Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes den Aufbau der Anlage maßgeblich begleitet. © Sebastian Schultz In den Bunkern der Zerlegeeinrichtung Zeithain wird die Fundmunition gelagert und zerstört. Thomas Lange, der Ende 2016 in Ruhestand ging, hat als Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes den Aufbau der Anlage maßgeblich begleitet.



Unter der Erde, versteckt zwischen Bäumen und nicht weit entfernt von Zeithain, wurden zur Hitlerzeit Granaten mit Sprengstoff gefüllt. In den vergangenen 20 Jahren aber entstand in den 18 Bunkern der ehemaligen Heeresmunitionsanstalt eine der modernsten Anlagen zur Vernichtung von Kampfmitteln in ganz Europa, erklärte Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU). Deshalb würde die einzigartige Technik nicht mehr nur eingesetzt, um die in Sachsen gefundene Munition unschädlich zu machen. Auch andere Bundesländer würden die Anlage des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, einer Spezialeinheit der sächsischen Polizei, zunehmend nutzen. Mit dem Land Brandburg besteht sogar schon seit fünf Jahren eine Zusammenarbeit.

Mit kleinen Lkws werden seitdem kleinkalibrige Kampfmittel oder Nahkampfmittel, die im Nachbarland zum Beispiel bei Bauarbeiten gefunden werden, nach Zeithain gebracht. Also Handgranaten, Artilleriemunition oder Handwaffen. Vertraglich vereinbart sind maximal vier Lieferungen pro Jahr mit jeweils maximal 3,5 Tonnen, erklärt Polizeisprecher Jürgen Scherf. Die Transporte unterliegen dabei den sogenannten ADR-Bestimmungen, also den Richtlinien zur Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, sowie der Gefahrgutverordnung für Straße, Eisenbahnen und Binnengewässer (GGVSEB) .

Darüber hinaus gibt es jetzt auch Anfragen der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Hessen, Fundmittel in Zeithain entsorgen zu lassen. Gegenwärtig wird die Machbarkeit der Zusammenarbeit geprüft, so Jürgen Scherf. Der Umfang würde ebenfalls drei bis vier Lieferungen im Jahr und ausschließlich Munition alliierter Streitkräfte umfassen.

Grund für die steigende Nachfrage ist, dass nicht jedes Land eine eigene Kampfmittelzerlegeeinrichtung besitzt, aber auch 70 Jahre nach Kriegsende noch immer viele Kampfmittel im Boden stecken. Da das Vorkommen in Deutschland sehr unterschiedlich ist, „ist es aber wenig sinnvoll und unwirtschaftlich, dass jedes Land eine eigene Anlage führt“, so der Polizeisprecher. Der Freistaat Sachsen hingegen gehöre zu den meist belasteten Gebieten in Deutschland und besitzt deshalb auch eine von bundesweit nur zwei Anlagen, die den Umweltvorschriften für die Vernichtung von Fundmunition genügen. Die Zeithainer Einrichtung ist zudem deutschlandweit die erste, die eine Wasserstrahlschneidanlage für die Zerlegung von Fundmunition in Betrieb genommen hat, erklärt Jürgen Scherf.

Innenminister Ulbig nennt es deshalb „Pionierarbeit“, was seit Mitte der 1990er Jahre in Zeithain geleistet wurde. Denn zunächst gab es in der Gemeinde nur den Sprengplatz in Jacobsthal, auf dem gefundene Munition kontrolliert gesprengt wurde. Bis 2003 baute Sachsen für seinen Kampfmittelbeseitigungsdienst dann wenige Kilometer weiter für neun Millionen Euro die neue Zerlegeeinrichtung auf. In der Craushaarstraße wird die gefundene Munition seitdem gelagert und umweltgerecht zerlegt. Herzstück ist die Thermische Entsorgung, bei der die Munition ausglüht, verbrannt oder zur Explosion gebracht wird. „Die Maschinen sind in ihrer Art einzigartig“, so Markus Ulbig.

2015 entschärften die 25 Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes bei ihren 874 Einsätzen in Sachsen 20 Bomben und bargen etwa 290 Tonnen Kampfmittel. Die wurden längst in Zeithain verschrottet.

zur Startseite