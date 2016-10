Granate bei Bauarbeiten entdeckt

Symbolbild. © dpa

Schleife. Bauarbeiter riefen am Dienstag gegen 10 Uhr in Schleife die Polizei, weil sie bei Bauarbeiten eine alte Wurfgranate fanden. Die Beamten verständigten Kollegen des Kampfmittelräumdienstes, die die verrostete Granate in der Baustelle an der Friedensstraße bargen und zur fachgerechten Entsorgung mitnahmen. Wie die Polizei mitteilte, war der Einsatz gegen 11.20 Uhr beendet. (szo)

zur Startseite