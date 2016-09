Granate auf der B 169 gefunden Die Munition war noch scharf und wird nun zerlegt – nur wenige Hundert Meter entfernt.

Bei Bauarbeiten mit einem Bagger wurde am Mittwochnachmittag an der B 169 in Zeithain eine zehn Zentimeter große Granate gefunden. Die hinzugerufene Polizei sperrte deshalb die Umgebung kurzfristig ab, die Bundesstraße war zwischen 16 und 16.30 Uhr zwischen der B 98 und der Straße An der Borntelle komplett dicht, informierte die Polizei.

Geborgen wurde die Granate schließlich durch den sächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienst. Bei dem Fund handelt es sich um eine deutsche Werfergranate, sagte Sprecher Jürgen Scherf. Zünder und Munition seien noch intakt gewesen, „sie war noch scharf, aber transportfähig“, so Jürgen Scherf. Deshalb wurde die Granate in die Kampfmittelzerlegeeinrichtung gebracht, die sich in Zeithain auf der Craushaarstraße befindet. Dort werde sie nun fachmännisch zersägt, ausgebrannt und die Reste verschrottet.

Eine Werfergranate diente im Zweiten Weltkrieg als Munition für Granatwerfer. Charakteristisch ist eine keulenartige Form mit einer Art Flügel am Ende.

