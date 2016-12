Graffiti verschwinden Die Stadt geht gegen Sprüher vor und kann erste Erfolge vorweisen. Die Täter müssen nun zahlen oder ihre Schuld abarbeiten.

Mitarbeiter der Firma Graffiti Ex aus Dresden beseitigen am Gymnasium Coswig mit Spezialtechnik Schmierereien. Jeder Quadratmeter, der so gesäubert wird, kostet rund 100 Euro. © Norbert Millauer

Zumindest diese Mauer ist wieder sauber. Die Schmierereien vorm Eingang zum Gymnasium wurden vergangene Woche von Mitarbeitern der Firma Graffiti Ex entfernt. Damit war die Arbeit aber noch nicht erledigt. Denn auch auf der Rückseite und auf einer Mauer im Hof mussten illegale Graffiti beseitigt werden. Kosten für die Stadt: 758 Euro. Auch ein alter Bekannter hatte sich hier verewigt: Tose. Der „Künstler“ markiert Wände, Mauern und Stromkästen im gesamten Stadtgebiet. Über 30 Schriftzüge sind allein in Coswig gezählt worden.

Seit Jahresbeginn geht die Stadtverwaltung aktiv gegen unerlaubte Graffiti vor. Zwei Mitarbeiterinnen fotografieren und dokumentieren jedes illegale Bild. Auf 167 sind sie insgesamt gekommen. „Alles, was wir festgestellt haben, ist an die Polizei übergeben worden“, sagt Olaf Lier, Chef des Ordnungsamtes. Sollte jemand auf frischer Tat erwischt werden, können ihm dank der Dokumentation eventuell mehrere Straftaten nachgewiesen werden.

In 16 Fällen hat die Stadt Strafanzeige wegen Beschädigung städtischer Objekte gestellt. Und in ein paar Fällen konnten die Übeltäter sogar dingfest gemacht werden. „Fünf Täter haben wir überführt“, freut sich Olaf Lier. Die Sprüher sind zum Teil der Polizei, Anwohnern, Hausmeistern oder der Bundespolizei aufgefallen. „Sie sind einzeln oder gemeinsam unterwegs gewesen“, so Lier. Manche werden jetzt an den Kosten für die Entfernung ihrer Schmierereien beteiligt. Im Schnitt kostet jeder Quadratmeter, der von einer Spezialfirma gereinigt werden muss, etwa 100 Euro.

Die jeweilige Methode der Graffitientfernung ist von der Beschaffenheit des Untergrundes, der verwendeten Farbe und dem Alter des Graffitis abhängig. In der Regel kann laut Graffiti Ex zwischen zwei Hauptvarianten unterschieden werden: der chemischen Entfernung und der Entfernung mittels Sand- oder Partikelstrahltechnik. Manchmal müssen beide Methoden angewandt werden.

Wer sich nicht an den Kosten für die Entfernung beteiligt, der kann auch zu gemeinnützigen Arbeitsstunden verdonnert werden. Die strafrechtliche Würdigung hängt vom Alter der Tatverdächtigen ab.

Stück für Stück verschwinden nun die schlimmsten Schmierereien. „Aber wir können nicht immer in Vorkasse gehen“, so Lier. Deshalb wird auch weiterhin nach den Verursachern gesucht. „Die Botschaft soll sein: Es darf sich niemand unbeobachtet fühlen“, sagt Olaf Lier.

Für Hinweise, die zur Ergreifung weiterer Täter führen, sei die Stadt dankbar. „Coswig soll sauber bleiben.“ Denn derjenige, der die Tose-Schriftzüge sprüht, ist nicht unter den bisher Gefassten. Dabei hat er bereits 18 000 Euro Schaden verursacht.

In der Verwaltung wird zudem überlegt, wie man mit den Graffiti am Haltepunkt Neusörnewitz umgeht. Die im Fußgängertunnel müssen weg. „Was mit dem Umfeld passiert, entscheiden wir noch“, so Lier. Denn auch die Brücke und Masten sind beschmiert worden.

Langfristig wird überlegt, wie der Haltepunkt farbenfroher gestaltet werden kann – legal. Möglich wäre ein Schülerprojekt, die Gestaltung durch einen Profi, was pro Quadratmeter etwa 80 Euro kostet oder es wird ein Wettbewerb für die Gestaltung ausgerufen. Wer legal sprühen will, für den finden sich auch in Coswig viele Möglichkeiten, sagt Olaf Lier. „Aber da muss man zu uns kommen und mit uns reden.“

zur Startseite