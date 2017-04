Graffiti-Sprayer vor Gericht Zwei junge Männer haben jahrelang Züge beschmiert. Nun standen sie in Kamenz vor Gericht. Für die etwa 100 000 Euro schweren Jugendsünden kommen sie mit geringen Geldstrafen davon.

Dieser „Tag“ stammt nicht aus der Anklageschrift dieser Woche am Amtsgericht Kamenz, aber 62 ähnliche Schmierereien auch an Triebwagen der Städtebahn Sachsen wurden den zwei Angeklagten vorgehalten. Ganze zwei räumten sie ein. © Polizei

Zwei Dresdner mussten sich jetzt vor dem Amtsgericht Kamenz wegen Sachbeschädigung verantworten. Die Anklage freilich hatte es in sich: Den heute knapp 20 bzw. 22 Jahre alten Männern wurde vorgeworfen, zwischen 2013 und 2015 vorwiegend in Dresden, aber auch in Kamenz, Hoyerswerda, Freiberg, Döbeln und Königsbrück Züge beziehungsweise Triebwagen beschmiert zu haben. In Bischofswerda musste außerdem eine Turnhalle daran glauben und auf der A4 zwischen Ohorn und Burkau ein Brückenpfeiler. Überall kamen großflächige Graffiti drauf, maximal bis 75 Quadratmeter große. Diverse lesbare und unlesbare Schriftzeichen sowie Abkürzungen ohne erklärte Bedeutung waren die unübersehbaren Zeichen der Szene-„Künstler“. Für alle Taten standen Schadensangaben zwischen 500 und 2000 Euro zu Buche, weil die Beseitigung der Schriftzeichen natürlich Geld und Mühe kostete. Insgesamt war laut Anklageschrift ein Schaden von knapp 100 000 Euro zu verzeichnen, wobei auch unbekannte Mittäter im Spiel gewesen sein sollen. Wie die Anklage ausgerechnet auf Oliver P. und Franz Jochen K. als Tatverdächtige gekommen waren, blieb im Prozess vor dem Schöffengericht ungeklärt. Die Ermittler hatten bei ihnen immerhin mehr als 50 Spraydosen sichergestellt.

Am Ende gaben die beiden jeweils eine der vielen ihnen zur Last gelegten Taten zu. Der Anklageteilerfolg konnte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Beweislast in Fällen von Graffiti-Schmierereien häufig die Kräfte der Ermittler weit übersteigt. Nur anhand von „Tags“, also bestimmter Zeichen ist eine Zuordnung zum Schmierer ja nicht möglich, weil sie selbstverständlich in aller Regel auch leicht nachgeahmt werden können.

Arbeit und intakte Familien

Für die Urteilsfindung war die Persönlichkeitsentwicklung der beiden Tatverdächtigen mitentscheidend. Oliver P. ist in Uhyst an der Spree aufgewachsen, Franz Jochen K. in Bischofswerda. Mit besonders guten schulischen oder auch künstlerischen Leistungen sind sie in ihrer Jugend nicht aufgefallen, eher mit kleineren Delikten, die sie schon früher mal mit dem Gesetz in Konflikt brachten. Der eine ist Dachdeckergeselle, der andere absolvierte eine Lehre zum Werkzeugmechaniker. Die Jugendgerichtshilfe sieht bei beiden eine durchaus positive Entwicklung – mit fester Arbeit und intakten Familien. Außerdem ist aufgrund des Alters der beiden zur eingeräumten Tatzeit natürlich das mildere Jugendstrafrecht anzuwenden.

Die Verteidigung beantragte schließlich ein Einigungsgespräch mit Richter und Staatsanwaltschaft, das bei einem Ergebnis weitere Zeugenbefragungen erübrigen würde. Und so kam es auch: Das Schöffengericht verurteilte beide Täter zu einer milden Geldstrafe von jeweils 700 Euro. Einer muss die Summe an die Kinderabteilung des Spielmannszuges Pulsnitz überweisen, der andere an eine integrative Kita. Es wurde eine Ratenzahlung von mindestens 100 Euro pro Monat eingeräumt. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse, nur ihre Anwälte müssen die Angeklagten selbst bezahlen. Das Gericht hat damit der positiven Gesamtentwicklung der beiden Ex-Sprayer Rechnung getragen. Ob von der milden Strafe auch eine eigentlich zu beabsichtigende abschreckende Wirkung ausgeht, darf bezweifelt werden. Die geschädigten Unternehmen bleiben schließlich auf ihren Reinigungskosten sitzen.

