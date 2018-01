Graffiti-Schmiererei in Weißwasser entdeckt Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 3 000 Euro.

Symbolfoto © dpa

Weißwasser. Unbekannte haben auf der Albert-Schweitzer-Ring in Weißwasser ein großes Graffiti an eine Hauswand geschmiert. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Dienstag auf Nachfrage mit.

Die Sachbeschädigung hat sich zwischen Sonntagabend und Montagmittag ereignet. Geschmiert wurde der Schriftzug „Enzo“ in einer Größe von zehn mal drei Metern. Die Polizei geht von einem entstandenen Sachschaden von rund 3 000 Euro aus. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

