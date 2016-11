Graffiti-Schmierer gefasst Junge Männer beschmieren in Nossen einen Zug. Ihre Eitelkeit wird ihnen zum Verhängnis.

Das lernt jedes Kind: Narrenhände beschmieren Tisch und Wände. Werden die Kinder größer, bleibt es nicht bei Tischen und Wänden. Die sogenannten Graffiti-„Künstler“ beschmieren schamlos fremdes Eigentum, verzieren Häuserwände, Brücken und vorzugsweise auch Züge der Deutschen Bahn. Nur selten werden die Schmierer erwischt und zur Verantwortung gezogen. Dazu gehören die drei jungen Männer aus Zwenkau, Großlehna und Ilsenburg, die sich jetzt vor dem Meißner Amtsgericht verantworten müssen.

Die drei und noch weitere nicht ermittelte Tatverdächtige haben weder Kosten noch Mühe gescheut, um ein „Kunstwerk“ zu kreieren. Mitten in der Nacht sind sie mit dem Auto nach Nossen gefahren, wohl in der Hoffnung, dass in der Kleinstadt auf dem abgelegenen Bahnhof niemand ist, der sie beobachten könnte. Vorsichtshalber haben aber alle Täter Gesichtsmasken aufgezogen, man weiß ja nie. Außerdem filmen sich die „Helden“ bei der Arbeit. Und wenn das Video in falsche Hände gerät, sind sie geliefert.

Auf etwa 120 Quadratmetern wird der Zug mit Graffiti verziert. Als der Zugführer seinen Dienst antritt, von Nossen nach Leipzig fahren will, sieht er die Bescherung, trägt sie ins Bordbuch ein, meldet den Vorfall der Polizei. Da der Zug jedoch fahrbereit ist, geht es erst mal planmäßig nach Leipzig. Dort nimmt die Bundespolizei den Fall auf.

Wahrscheinlich wären die Täter nie ermittelt worden. Doch ihre Eitelkeit wird ihnen zum Verhängnis. Wie in der Szene üblich, wollen sie bei Tageslicht ihr Werk fotografieren, halten sich deshalb auf dem Hauptbahnhof in Leipzig auf. Die typische dunkle Bekleidung mit Kapuzenshirts, das auffällige Verhalten und das Fotografieren werden von zwei Streifenpolizisten bemerkt, die eigentlich wegen Diebstählen unterwegs sind. Sie wollen die beiden Männer kontrollieren, doch die hauen sofort ab, als sie die Polizisten sehen.

Aber einer von ihnen ist gut zu Fuß, holt die jungen Männer ein. Auf den Handys der Männer finden sich Fotos von dem besprühten Zug. An der Kleidung, an den Schuhen und Jacken haben sie noch Farbreste, die mit den Farben am Zug übereinstimmen. Und im Auto der Tatverdächtigen finden die Beamten leere und volle Sprühflaschen, Sprühköpfe, ein Laptop, ein Stativ, eine Kamera und schließlich auch ein Video von der nächtlichen Aktion in Nossen, gefilmt mit einer Kopfkamera. Dabei sind drei Täter zu sehen, die schnurstracks auf den Zug zugehen und mit der Arbeit beginnen.

Merkwürdige Verteidigungsstrategie

Da einer filmte, müssen es also mindestens vier Täter gewesen sein. Drei davon sitzen auf der Anklagebank. Neben den beiden Festgenommenen wurde ein Dritter durch die Handyauswertung ermittelt. „Da ich morgen 21 werde und dann Erwachsenenstrafrecht ansteht, könnte man das neue Lebensjahr ja mit einer bunten Straftat einleiten“, schreibt einer der Angeklagten per SMS. Auch eine Hotelrechnung für Übernachtungen vom 6. bis 8. Februar 2015, also zur Tatzeit, werden in dem Auto gefunden.

Was braucht es eigentlich noch an Beweisen, um Tatverdächtige zu überführen und zu verurteilen? Sollte man meinen. Doch die Verteidiger sind da anderer Ansicht. Einer der Rechtsanwälte aus einer Dortmunder Kanzlei, die auf solche Verfahren spezialisiert ist, legt allerdings eine sehr merkwürdige Verteidigungsstrategie an den Tag. Zunächst wurde ihm vor Eröffnung der Hauptverhandlung angeboten, das Verfahren gegen seinen Mandanten gegen eine Geldauflage einzustellen. Er lehnte ab. Am ersten Verhandlungstag schließlich bot er an, dass Schadensersatz gezahlt werde. Ein klares Schuldeingeständnis also, denn wer zahlt freiwillig, wenn er gar nicht der Täter ist? Als sich die Schlinge ob der erdrückenden Beweislage zuzieht, kommt er kurz vor Ende des zweiten Verhandlungstages mit einem völlig neuen Antrag. Ein weiterer Zeuge soll gehört werden. Dieser werde aussagen, dass sein Mandant in jener Nacht bei ihm übernachtet habe. Er könne also gar nicht dabei gewesen sein und müsse dann freigesprochen werden, so der Anwalt. Ob er seinem Mandanten und vor allem dem Zeugen damit einen Gefallen tut, sei dahingestellt.

Staatsanwältin Yvonne Birke gibt zu bedenken, dass der Zeuge durch eine mögliche Falschaussage in eine Straftat gedrängt werden könnte, die viel härter bestraft würde als die jetzt angeklagten Taten. Doch Gründe, den Antrag abzulehnen, gibt es nicht. So wird das Verfahren am 7. Dezember fortgesetzt. Richterin Ute Wehner lässt den vielbeschäftigten Anwalt aus Dortmund und alle anderen Prozessbeteiligten um 8 Uhr antanzen. Um 11 Uhr hat der Anwalt einen Termin am Amtsgericht Burg. Fahrzeit: rund drei Stunden. Auch das wird er nicht schaffen.

