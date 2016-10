Graffiti-Labor in der Magischen Stadt Kinder und Erwachsene können sich jetzt in der Streetart-Schau Magic City im Sprayen versuchen.

Die Workshopleiter des Kulturhauses Spike haben ab Freitag den Daumen auf dem Sprühkopf. Dann öffnet das „Spike Lab“, ein Laboratorium für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die neugierig auf Graffiti und Streetart allgemein sind. Ganz egal, ob ihnen Begriffe wie Urban Art und Chaos Art schon etwas sagen oder nicht – eigene Schriftzüge und Bilder auf Wände zu schreiben, zu malen oder zu sprayen, hat seinen Reiz.

Die Besucher können das in Räumen wenige Meter von der Ausstellung Magic City entfernt. Dort leiten sie Profis an und laden ein, sich künstlerisch zu testen. Von Freitag bis Sonntag können alle Besucher von 14 bis 20 Uhr kostenlos dabei sein. Sie brauchen nur ein wenig Glück oder Geduld, die Kapazitäten sind begrenzt. Wer zuerst kommt, sprayt zuerst – oder muss etwas warten. Außerdem gibt es Live-Painting, Hiphop-Tänzer und Beatboxer. Nach dem Eröffnungswochenende steht das Labor den Gästen jeden Freitag und Sonnabend, jeweils 15 bis 18 Uhr, offen, wenn sie eine reguläre Eintrittskarte vozeigen können. Das erste Mal also am 21. Oktober.

Die Magic City ist ein weltweit neues Ausstellungskonzept, das internationale Streetart-Künstler aller Genre zusammenführt. Sie gestalten eine Indoor-Stadtkulisse mit Hausfassaden, Straßen, Plätzen und allem, was zur City gehört. (SZ/nl)

www.magiccity.de

zur Startseite