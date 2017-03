Graffiti-Geschmiere verursacht hohe Kosten Bei den Tätern in Königshain und Reichenbach handelt es sich vermutlich um einen Zusammenschluss mehrerer Sprayer.

Der Reichenbacher Bahnhofstunnel ist mit Graffiti vollgeschmiert. Beseitigt werden sie vorerst nicht. Auch in Königshain trieben die Schmierfinken ihr Unwesen.Fotos: Autorin





Kletternde Temperaturen locken Naturfreunde und Spaziergänger in die Königshainer Berge. Der Wanderparkplatz unterhalb des Steinbruchlehrpfades ist vollgeparkt. Auf Schusters Rappen machen sich Jung und Alt Richtung Granitabbaumuseum auf. Doch in diesem Jahr hält der beginnende Frühling eine unschöne Überraschung bereit: An den Wänden der Steinbrüche, auf Hinweistafeln, an alten Gebäuden und Papierkörben sind zahlreiche Schmierereien zu entdecken. Selbst die historische Schachmannsäule blieb von den Sprayern nicht verschont. Krakel in oranger und blauer Farbe wurden aufgesprüht. Die Graffiti ähneln frappierend den etwa 30 Schmierereien in Königshain, die das ehemalige Bahnhofsgebäude und die dort abgestellten Waggons seit Dezember des Vorjahres verschandeln. Die Eigentümerin hatte das auch zur Anzeige bei der Polizei gebracht. Nach Hinweisen von Wanderern an die Gemeindeverwaltung Königshain über die weiteren Sprühaktionen am Wanderweg schaltete die Kommune nun das Ordnungsamt Reichenbach ein. Der Vorfall wurde ebenfalls angezeigt, wie die Gemeindeverwaltung bestätigt. Auch, wenn die Schadenshöhe noch nicht bekannt ist, sei der Ärger über diesen Vandalismus groß. Denn die Entfernung der Farbe wäre schwierig, vor allem an der Schachmannsäule. Vermutlich müssten zudem die vollgesprühten Schautafeln ausgetauscht werden. Wann das gemacht und wie das finanziert wird, steht im Moment noch nicht fest. Warum sich die Sprayer ausgerechnet den Bahnhof, Lehrpfad und Felsformationen in Königshain aussuchten, bleibt unklar. Mehrmals ist das Wort „Crew“ zu lesen. Laut einer Internetseite zum Thema Graffiti bedeutet das, es handelt sich um einen Zusammenschluss mehrerer Sprayer.

In der anliegenden Gemeinde Schöpstal dagegen gibt es bisher keine Probleme mit unschönen Krakeleien. Das bestätigt Bürgermeister Bernd Kalkbrenner der SZ. „Wir blieben von Schmierereien zum Glück bisher verschont“, sagt er.

In Reichenbach dagegen sind Graffiti seit Jahren zum Ärger der Anwohner im Stadtbild zu entdecken. Der Bahnhofstunnel und mehrere Stromverteilerkästen sind besonders betroffen. Entfernt wurden sie bisher nicht. Nun sieht zumindest die Enso Netz, der die Verteileranlagen gehören, einen Handlungsbedarf. „Die Schmierereien sollen in Angriff genommen werden“, teilt Birgit Freund, Sprecherin für Unternehmenskommunikation der Enso Energie Sachsen Ost AG, mit. Ein erster Schaden wurde beseitigt. Im Herbst 2016 beauftragte die Enso eine Firma, die die Umspannstation am Einkaufszentrum in Reichenbach mit neuem Anstrich versah. Kostenpunkt: Knapp 1000 Euro. Eine teure Angelegenheit also. „Da die Verursacher fast nie ermittelt werden, bleiben wir auf diesen Kosten sitzen“, sagt Birgit Freund. Auf den beschmierten Türen von zwei Kabelverteilern – so der akkurate Name der „Stromkästen“ – an der Bandmachergasse, der Mittelstraße/Ecke Seydewitzer Straße werden Enso-Mitarbeiter neue Farbe aufbringen. Sobald das Wetter es zulässt, soll es losgehen. „Leider sind wir immer wieder mit solchen Schmierereien konfrontiert“, so die Sprecherin. Das ergeben die regelmäßigen Kontrollen. Je nach Ausmaß und Aufwand entscheide die Enso, ob und wann solche Schäden beseitigt werden.

Auch beim Reichenbacher Ordnungsamt landen Sprühaktionen, die angezeigt werden, auf dem Tisch. Am Schloss Krobnitz waren im Vorjahr Bänke, ein Schild und ein Verkehrsspiegel betroffen. Beim Bahnhof in der Kleinstadt sind seit Neuestem Fahrradständer besprüht. Extrem bunt ist der Tunnel. Und das schon seit langer Zeit. Die hellen Wandkacheln scheinen besonders anziehend für Spraydose und Eddingstifte zu sein. Bei der Deutschen Bahn heißt es dazu: „Aktuell haben wir keine Entfernung der Graffiti-Schmierereien in Reichenbach vorgesehen“, sagt Erika Poschke-Frost, Pressesprecherin der DB Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Im Falle von diskriminierenden oder anderweitig verfassungsfeindlichen Darstellungen würde aber sofort gehandelt und solche Schmierereien schnell entfernt. Zur Anzeige komme das auch. Im Tunnel sind vor allem persönliche Sprüche und bunte Zeichen zu entdecken. Wird kein Täter ermittelt, trägt die Kosten der Reinigung die DB AG. Der finanzielle Aufwand für die Graffiti-Schadensbeseitigung ist enorm. 2015 lag er für ganz Deutschland bei über acht Millionen Euro. 16 240 solcher Taten registrierte die Bahn in diesem Zeitraum.

