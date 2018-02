Graffiti, Einbrecher, Drogenfahrer

Triebwagen besprüht Laußnitz. Mit einem 90 Quadratmeter großes Graffiti ist über das Wochenende ein Triebwagen der Städtebahn besprüht worden. In der Folge konnte der Triebwagen nicht mehr eingesetzt werden. Durch Ausfall des Fahrzeugs sowie die Beseitigung des Graffitis entstehen der Städtebahn hohe Kosten.

Fünf Lauben aufgebrochen Pulsnitz. Ein Kleingartenanlage am Pulsnitzer Spittelweg hat in den letzten Tagen ungebetenen Besuch bekommen. Zwischen Mittwoch und Sonnabend sind hier fünf Lauben aufgebrochen worden. Entwendet wurden in einem Fall ein Akkuschrauber und ein Satellitenempfänger. In den vier anderen Gärten wurden die Außeneinrichtung und die Umfriedung verwüstet. Der Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen.

Gartenhäuser ausgeräumt Bautzen. Fernseher, Werkzeuge und weitere Technik im Wert von insgesamt 1.500 Euro sind am vergangenen Wochenende in Bautzen verschwunden. Die Gegenstände sind Beute von Einbrechern geworden, die in einer Kleingartenanlage an der Preuschwitzer Straße in mehrere Lauben eingedrungen sind. Dabei richteten sie zudem 2.000 Euro Schaden an. Polizisten sicherten Spuren, deren Auswertung noch aussteht. Die Kriminalpolizei befasst sich mit den Ermittlungen.

Unter Drogen gefahren Schirgiswalde. Unter Drogen fahrend ist in der Nacht zu Montag in Schirgiswalde ein 25-Jähriger erwischt worden. Er hatte Crystal genommen. Ihm drohen 500 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot.